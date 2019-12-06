Parker представил первые результаты исследования Солнца: три главных открытия

Устойчивый зонд Parker был запущен в августе прошлого года. С тех пор он уже успел облететь вокруг Солнца трижды и подойти к звезде так близко, как ни один аппарат до него.

Недавно исследователи NASA рассказали о самых ярких открытиях, которые Parker сделал за все время миссии. Для этого им пришлось опубликовать целых четыре статьи в журнале Nature.

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Открытие Parker

Зонд обнаружил невиданную ранее активность в плазме и энергии на границах атмосферы Солнца, включая инверсию магнитного поля и вспышек в потоках электрически заряженных частиц. Эти частицы, также известные как солнечный ветер, распространяются по космосу и омывают Землю. Их изучение поможет ученым разработать методы защиты астронавтов и земных электросетей от непредсказуемой и разрушительной солнечной активности.

Порывы ветра

Отправляя Parker к Солнцу, исследователи NASA хотели получить ответы на два важных вопроса: что вызывает резкие порывы солнечного ветра и почему внешний слой Солнца, его корона, имеет значительно более высокую температуру, чем внутренние слои.

Новые данные дали им первые материал для дальнейших исследований. Впервые зонд идентифицировал четкий источник потока медленного, постоянного солнечного ветра.

Он исходит из дыры в короне Солнца – в месте, где газ холодный и не такой плотный. Предыдущие исследования установили, что ветер, который дует из полюсов Солнца, движется быстрее. Сейчас ученые NASA нашли источник медленного ветра, дующего с экватора.

Также Parker обнаружил странные волны магнитной энергии, которые протекают сквозь солнечный ветер. Приборы зонда зафиксировали гигантские перепады в скорости ветра – иногда он разгонялся до 500 000 км/ч всего за несколько секунд, а потом так же быстро стихал. Эти всплески – а Parker наблюдал около тысячи таких за 11 дней – могут объяснить высокую температуру короны.

"Американские горки"

Резкие порывы ветра позволили ученым сделать еще одно открытие: их сила настолько велика, что они переворачивают магнитное поле Солнца. Исследователи назвали их "американскими горками", потому что в определенных точках магнитное поле меняется так, что почти прямо направлено на Солнце.

Это явление происходит вблизи Солнца (в пределах орбиты Меркурия), именно поэтому раньше о нем не было известно.

Зона без пыли

Ученые давно предполагали, что Солнце окружает зона, где нет космической пыли – крошечных обломков планет и астероидов, которые попали в орбиту звезды. Под влиянием столь высокой температуры они должны испаряться, если подходят слишком близко. Но, к удивлению ученых, снижение плотности пыли оказалось очень гладким. Не было заметно никаких резких изменений, которые указывают на то, что пыль испаряется.

В последующие шесть лет Parker еще 21 раз приблизится к Солнцу, постепенно сокращая дистанцию. В финальной фазе он пролетит на расстоянии 6 миллионов километров от поверхности звезды, чтобы собрать еще больше уникальных данных.

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