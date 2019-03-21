"Паршивые игры" не попадут в Epic Games Store: объяснения руководства компании

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Тим Суини
Тим Суини / Фото из свободных источников

Глава компании Epic Games Тим Суини объяснил политику корпорации по наполнению цифрового магазина дистрибуции Epic Games Store. Стать на сторону тотального контроля или полной вседозволенности может быть нелегко, но создатели Fortnite для себя уже все решили.

Новая политика Epic Games Store. Как сообщает Kotaku, по словам Суини, стандарты качества Epic Games не допустят появления в магазине "паршивых игр". Это не закрывает инди-командам путь на площадку. Администрация одинаково рада и независимым проектам и масштабным AAA-релизам, но только в том случае, если в них нет контента для взрослых или шокирующего содержания.

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Руководитель подчеркнул, что PC – открытая платформа, а потому разработчики тайтлов, которые не подходят для EGS, всегда найдут способ связаться напрямую с потребителями.

Политика Steam. Valve, напомним, решила следовать другим путем. Заявив, что содержимое Steam больше не является отражением ее ценностей, компания значительно ослабила цензуру. Общей радости, правда, такой шаг не вызвал: пресса обвинила корпорацию в безответственности и назвала новую политику "трусливой".

Эксклюзивы Epic Games Store. Это, кстати, далеко не единственная новость о будущем Epic Games Store. После того как стало известно, что в магазине появятся громкие эксклюзивы PlayStation и несколько долгожданных релизов, представители организации рассказали о еще одном новшестве, сотрудничестве с Humble Bundle: ключи для EGS можно будет купить и на сайте партнера.

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Теги: Техно Steam Игры
Источник: 24 Канал
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