Партии на всех не хватит: украинцы активно раскупают смартфон Samsung Galaxy S10
Похоже, украинцам понравился новый флагманский смартфон от Samsung Galaxy S10. Лишь 21 февраля смартфон стал доступен для предварительного заказа в Украине. И всего за сутки уже заказали более одной партии.
Об этом сообщили в украинском офисе Samsung, пишет gagadget.com. В пресс-службе уточнили, что за первый день после презентации количество предварительных заказов на новинки в три раза превысило показатели Galaxy S9/S9 + в такой же период.
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Более того, такого ажиотажа не ожидали даже в компании. Ведь первой партии уже не хватит на все предзаказы.
Почему такой ажиотаж
Причина может быть довольно банальна – вместе с покупкой смартфона из линейки Samsung Galaxy S10 в подарок пользователи получают новые беспроводные наушники компании Galaxy Buds. Отдельно эти наушники можно приобрести за 4 тысячи гривен. При этом акция будет действовать до 8 марта, когда новинка официально поступит в продажу.
Samsung Galaxy S10: видеообзор
Новая линейка Galaxy S10 состоит из трех моделей: модель Samsung Galaxy S10, упрощенный вариант Galaxy S10e с плоским экраном, а также топовый – Galaxy S10 +.
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