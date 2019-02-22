Партии на всех не хватит: украинцы активно раскупают смартфон Samsung Galaxy S10

Похоже, украинцам понравился новый флагманский смартфон от Samsung Galaxy S10. Лишь 21 февраля смартфон стал доступен для предварительного заказа в Украине. И всего за сутки уже заказали более одной партии.

Об этом сообщили в украинском офисе Samsung, пишет gagadget.com. В пресс-службе уточнили, что за первый день после презентации количество предварительных заказов на новинки в три раза превысило показатели Galaxy S9/S9 + в такой же период.

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Более того, такого ажиотажа не ожидали даже в компании. Ведь первой партии уже не хватит на все предзаказы.

Почему такой ажиотаж

Причина может быть довольно банальна – вместе с покупкой смартфона из линейки Samsung Galaxy S10 в подарок пользователи получают новые беспроводные наушники компании Galaxy Buds. Отдельно эти наушники можно приобрести за 4 тысячи гривен. При этом акция будет действовать до 8 марта, когда новинка официально поступит в продажу.

Samsung Galaxy S10: видеообзор

Новая линейка Galaxy S10 состоит из трех моделей: модель Samsung Galaxy S10, упрощенный вариант Galaxy S10e с плоским экраном, а также топовый – Galaxy S10 +.

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