Патентные разборки Qualcomm и Apple: появились новые детали

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Qualcomm не сможет претендовать на возмещение убытков от Apple
Qualcomm не сможет претендовать на возмещение убытков от Apple / Getty Images

Компания Apple получила небольшую победу в патентных спорах с Qualcomm. Федеральный судья удовлетворил ходатайство компании из Купертино об ограничении возможности Qualcomm претендовать на возмещение убытков в ходе патентного разбирательства.

В постановлении суда указано, что Apple не может быть привлечено к ответственности за нарушение патентных прав чипмейкера до даты подачи иска, сообщает Bloomberg.

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Это решение было принято после требования Apple отклонить попытки компании Qualcomm добиваться предварительного возмещения ущерба.

Процесс по этому делу должен начаться в следующем месяце в федеральном суде Сан-Диего – родном городе компании Qualcomm.

  • В сентябре 2018 года компания Qualcomm подала иск в суд против Apple, обвинив корпорацию в корпоративном шпионаже и краже технологий процессоров линейки Snapdragon. По словам компании, купертиновцы специально нанимали корпоративных агентов, чтобы те воровали идеи самой Qualcomm и передавали их прямым конкурентам – компании Intel.
  • В декабре 2018 года суд Германии удовлетворил иск Qualcomm против Apple и выдал запрет на продажу некоторых моделей iPhone, которые оснащены модемами Intel и нарушают патент на оборудование Qualcomm.
  • 1 февраля 2019 года компания Qualcomm подала в немецкий суд ходатайство с просьбой наложить крупный штраф на Apple. Чипмейкер обвиняет "яблочную" корпорацию в несоблюдении судебного запрета на импорт и продажу моделей iPhone 7 и iPhone 8 в Германии.

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Теги: Техно IT-бизнес Судьи Qualcomm Apple
Источник: 24 Канал
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