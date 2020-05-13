Павел Дуров объявил о прекращении разработки блокчейн-платформы TON

После череды слухов и спекуляций Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram, объявил о прекращении разработки амбициозной блокчейн-платформы TON. В своем официальном блоге он объяснил причины этого сложного решения и предупредил пользователей о потенциальном обострении деятельности мошенников.

Дуров рассказал, что последние 2,5 года его команда работала над блокчейн-платформой нового поколения TON и криптовалютой Gram. По замыслу разработчиков – проект должен был существенно превзойти по скорости и масштабируемости Bitcoin и Ethereum.

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Достижения блокчейн-платформы

Команде TON удалось достичь значительных результатов на пути к своей цели: специалисты уже готовились к интеграции с Telegram, чтобы произвести революцию в том, как люди хранят и передают деньги и информацию. Однако серьезным препятствием стал американский суд, запретивший выпуск токенов Gram.

"Представьте, что несколько человек собрали свои деньги, чтобы построить шахту по добыче золота и затем разделить между собой золото, которое добывается. Но вдруг приходит судья и говорит создателям шахты: "Много людей инвестировали в золотую жилу, потому что они искали прибыль. Они хотели продать это золото другим людям, а не оставить его себе. За это вам не разрешается давать им золото", – таким образом Павел описал ситуацию, которая сложилась, сравнивая TON с шахтой, а Gram – с золотом.

Влияние США

По словам Дурова, парадоксальное в этой ситуации то, что продажа Gram был запрещен не только в США, но и во всем мире: суд решил, что после запуска TON американские граждане могут найти альтернативный способ получить доступ к платформе. Чтобы предотвратить это, американские власти запретили Gram везде, даже если другие страны не были против этого проекта.

Мы все еще зависим от Соединенных Штатов. США могут использовать свой контроль над долларом и глобальной финансовой системой, чтобы закрыть любой банк или банковский счет в мире. Кроме того, они могут использовать свой контроль над Apple и Google для удаления приложений из App Store и Google Play,

– отметил Павел Дуров.

Мошенничество с TON

Дуров подчеркнул, что в связи с закрытием проекта могут появиться компании и сайты, которые будут использовать его имя, бренд Telegram или аббревиатуру TON для продвижения своих проектов. По словам Дурова, Telegram не имеет к ним никакого отношения. Он призывает не доверять таким организациям свои деньги и данные.

Что такое Gram?Это криптовалюта на основе блокчейн-платформы TON, которая разрабатывалась командой Telegram. Особенностью блокчейн-платформы Gram должна была стать большая скорость осуществления транзакций. Криптовалюты, реализованные на блокчейн-платформах начальных поколений, из-за низкой скорости совершения транзакций больше подходят для инвестирования, чем для использования в роли платежного инструмента.



Например, Bitcoin может обеспечить лишь 7 транзакций в секунду на всех пользователей, Ethereum – 15. Скорость же блокчейн-платформы Gram должна была составлять миллионы транзакций в секунду. По замыслу разработчиков Gram должен был стать криптоаналогом Visa и Mastercard.

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