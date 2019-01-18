Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю

Павла Дурова называли русским Марком Цуркербергом и некоторое время им очень увлекались на родине. Но через некоторое время любовь перешла в угрозы. А самого Дурова в России начали считать наглым бунтарем. Что же на самом деле известно об основателе ВКонтакте и Telegram.

Детство Павла Дурова

Павел родился в интеллигентной семье: его отец был доктором филологических наук, мать – преподавательницей в университете, а старший брат дважды завоевывал титул чемпиона мира по программированию среди студентов.

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Парень несколько лет проучился в общеобразовательной школе, а затем поступил в академическую гимназию при Санкт-Петербургском государственном университете. Дуров учился в классе с углубленным изучением четырех иностранных языков. Уже с тех времен он интересовался программированием. Кстати, используя свое увлечение он даже хулиганил в школе, например взламывал пароли, которые придумывали педагоги в классе информатики.



Павел Дуров в детстве

После окончания школы юноша поступил на филологический факультет по специальности английский язык. Кроме английского, Дуров изучил французский, немецкий, испанский, итальянский, а также латынь.

В 2006 году он завершил обучение в университете и получил красный диплом, правда, до сих пор не забрал его из учебного заведения.



Дуров в студенческие годы

Создание ВКонтакте

Еще во время учебы в университете создавал интернет-проекты, в частности Spbgu.ru и Durov.com. Последний, это такая себе электронная библиотека рефератов и место для обмена идеями студентов. Spbgu.ru – был форумом университета.

Один из друзей Дурова учился в США, он и рассказал парню о Facebook. Поэтому Павел попытался создать нечто подобное в России. Первое название проекта было "Студент.ру", но впоследствии Павел решил изменить название на "ВКонтакте", ведь им пользовались не только студенты, но и выпускники.



Так выглядел прототип ВКонтакте

Проект оказался очень успешным. Дуров получил прибыль и славу. Россияне с гордостью называли его местным Марком Цукербергом (основатель Facebook). Кроме соцсети, Дуров инвестировал и в другие проекты, в том числе волонтерские. Так, он выделил миллион долларов на развитие Wikipedia.

Такие расходы не очень нравились другим акционерам ВКонтакте. Это привело к серьезному конфликту, в результате чего весной 2014 Павел решил добровольно покинуть пост гендиректора соцсети. Уже на следующий день он покинул Россию, и заявил, что не планирует возвращаться, "ведь Россия не совместима с ведением бизнеса в интернете".



Офис соцсети ВКонтакте

Проект Telegram

Еще во время работы в ВКонтакте Дуров параллельно работал над еще одним своим проектом – мессенджером Telegram. Это сервис для обмена сообщениями, документами и другими файлами. Это приложение использует несколько протоколов шифрования, поэтому оно более защищено от слежки и получения нелегального доступа к данным его пользователей.

Как рассказал сам Павел, идея создания подобного мессенджера пришла к нему тогда, когда под его двери пришел спецназ. Тогда он осознал, что не имеет безопасного канала для коммуникации.

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Конфликт с Роскомнадзором

Осенью 2017 в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) требовали передать Telegram ключи шифрования. Конечно, Дуров на требования Роскомнадзора не согласился. За что мессенджер был оштрафован на 800 тысяч рублей.

Весной 2018 Роскомнадзор выдвинул Дурову более жесткий ультиматум – или им передадут ключи шифрования (а следовательно и доступ к личной переписке пользователей), или же Telegram будет запрещен на территории Российской Федерации. Спецслужбы ссылались на данные, что террористы, совершившие атаку в Москве, якобы договаривались как раз в Telegram. Получив очередной отказ, российская власть запустила процесс блокировки. Однако, это оказалось не таким простым заданием.

Дуров заявил, что его сервис начал использовать встроенные механизмы для обхода блокировки. Так, после начала блокировки, весь сервис продолжил работу без каких-либо ограничений на территории России. Без проблем можно было отправлять сообщения, голосовые звонки тоже работали. Единственное, что перестало функционировать – веб-версия сайта Telegram.

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Тем временем блокировка потеряла всякий здравый смысл. В реестр запрещенных сайтов добавили сотни тысяч адресов облачного сервиса Amazon, который Telegram использовал для обхода блокировки. Позже к ним также добавился миллион адресов сервиса Google. У пользователей возникали проблемы с работой YouTube и даже российской соцсети Одноклассники.

По подсчетам местных СМИ, в результате блокировки Telegram местный бизнес потеряет около миллиарда долларов. Кроме того, похожих убытки несут гиганты Amazon и Google.

Кроме того, после блокировки мессенджера россияне несколько раз выходили на митинги. И хоть в массовые протесты они не переросли, и все же это тревожный звоночек для российской власти.

На проспекте Сахарова уже очень много людей! Запускают самолетики в поддержку Телеграма pic.twitter.com/0W4SbRtZcG — Телеканал Дождь (@tvrain) 30 квітня 2018 р.

Правда, 28 августа Telegram все же изменил политику конфиденциальности и согласился выдавать спецслужбам России данные пользователей, которых заподозрят в терроризме. Но это будет происходить только после решения суда и будет касаться лиц, которые являются подозреваемыми.

Представители Telegram заявили, что мессенджер не будет предоставлять переписку и ключи для дешифрования сообщений. Позиция по этому вопросу осталась неизменной.

"Павел Дуров всегда говорил, что переписка не будет предоставляться никакой власти никаких стран", – заявил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Личная жизнь

О личной жизни Дурова известно немного. Недавно появилась информация, что якобы он получил британское гражданство. Но сам Дуров эти слухи опроверг. Единственное, что он твердо заявляет, что пока нет желания возвращаться в Россию.

Дуров является долларовым миллиардером. По данным издания Forbes, только за последний год его состояние выросло на 350 миллионов долларов. В 2018 году доход Павла Дурова составляет 1,7 миллиарда долларов. Он занимает 58 место в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России".

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