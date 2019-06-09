Павел Дуров рассказал о диете, которая помогает ему быть более эффективным в бизнесе

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Павел Дуров
Павел Дуров / telecomtimes.ru

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о своем питании, которое дает ему быть более эффективным в работе и бизнесе. Он добавил, что эта диета может быть полезной для других.

Он рассказал, что за последние 15 лет он полностью отказался от употребления алкоголя, кофеина, мяса, таблеток и фаст-фуда. За это время у него практически не было проблем со здоровьем – только раз у него поднялась температура.

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"Год назад я ввел в свою диету дополнительные ограничения: никакого глютена, молочных продуктов, яиц, фруктозы. Я сделал это, чтобы добиться более высокой производительности и чистоты мыслей, а также для тренировки силы воли и самодисциплины", – сообщил Дуров.

Сейчас бизнесмен потребляет только рыбу и морепродукты. Именно эта еда, по мнению Дурова, повышает производительность.

"В этом месяце я пробую что-то гораздо радикальнее – не употреблять вообще никакой пищи. Я пью только воду уже 6 дней и прекрасно себя чувствую. Поскольку отказ от пищи, хорошо прочищает мысли, я успел многое сделать по продакт-менеджменту", – добавил основатель Telegram.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Техно IT-бизнес Telegram Павел Дуров Диеты
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