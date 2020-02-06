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Почему PayPal нет в Украине

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PayPal в Украине не работает, потому что в компании не видят перспектив / kyivpost.com

Международная платежная система PayPal не работает в Украине, поскольку не видит перспектив. Поэтому проблема не в том, что в Украине кто-то запрещает работать системе PayPal.

"Диалог продолжается. Проблема не в том, что кто-то запрещает PayPal здесь работать. Проблема в том, что Украина – неинтересный для них рынок", – рассказал в интервью "Громадському" министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

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По его словам, сейчас нет никаких препятствий для PayPal с точки зрения регулирования и законодательства.

Судя по всему, он (PayPal) просто не видит достаточного для себя потенциала,
– отметил министр.

Он убежден, что PayPal придет в Украину в результате экономического роста страны.

В ноябре 2019 года в НБУ заявили, что готовы выдать платежной системе PayPal лицензию для работы на украинском рынке. При этом в НБУ заявили о ряде факторов того, что PayPal решила пока не выходить на украинский рынок.

Что такое PayPal?Международная электронная платежная система, основанная в 1998 году Илоном Маском. Сейчас это самый распространенный в мире способ расчетов в интернете. PayPal используют более 230 миллионов человек в 190 странах.

Какими услугами PayPal можно воспользоваться в Украине

Некоторыми услугами сервиса все же можно воспользоваться. Например, отправлять деньги на счета, оплачивать товар в международных интернет-магазинах, пополнять свой аккаунт и тому подобное. При этом многие полезные функции недоступны украинцам.

Функции PayPal, которые не работают в Украине:

  • PayPal Zero – начисление и ввод средств в валюте;
  • SRW Send – Receive – Withdrawal – возможность хранения баланса на счете и при необходимости перевод его на карту;
  • Local Currency – ведение средств в местной валюте.

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Автор: Ирина Кошанская
Теги: Новости Украины Техно IT-бизнес Интернет Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет Деньги
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