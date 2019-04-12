Пели песни и летали под американским флагом: как украинцы покоряли космос

В космосе – будущее человечества и этот путь во Вселенную невозможно представить без украинцев. Космическая отрасль не является приоритетной в Украине, однако несколько ее граждан все же покорили космос.

Первым украинцем в космосе стал уроженец Киевщины – Павел Попович в 1962 году.

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Именно он спел песню в космосе на украинском языке – "Дивлюсь я на небо". Попович ее посвятил другом украинцу – Сергею Королёву, которого называли космическим гением. Королев был советским ученым в области ракетостроения и космонавтики. Считался основоположником практической космонавтики.



Сергей Королёв

Следующим украинцем, покоривший космос, был Леонид Каденюк. Его полет состоялся в 1997 году во времена независимости Украины, когда происходила совместная миссия Украины и США.



Леонид Каденюк

Одной из самых успешных астронавток NASA была Стефанишин-Пайпер. Хотя летала она под американским флагом, но украинскую идентичность хранила и всегда гордилась этим.



Хайдемари Стефанишин-Пайпер

Хайдемари дважды была в космосе. В целом это составляет 27 дней, во время которых она пять раз выходила в открытый космос.