Пенсионные фонды и шведский банк купили треть акций разработчика игры Payday 3

Менее двух лет назад шведский издатель и разработчик игр Starbreeze оказался под угрозой банкротства после провального релиза Overkill's Walking Dead. Компания провела реструктуризацию и продала несколько лицензий, чтобы удержаться на плаву, после чего взялась за долгожданную игру Payday 3. Теперь ей пришлось продать значительную часть акций, которые приобрели шведские пенсионные фонды.

Что известно о продаже акций

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Согласно данным портала GamesIndustry.biz, издательство Starbreeze распродало 29% собственных активов на сумму почти 6 миллионов долларов управляющей компании национального банка Swedbank и двум шведским пенсионным фондам.

Иными словами, покупателем выступило почти государство, ведь пенсионные фонды управляются и финансируются им.

Почти треть проданных акций обеспечит новоприбывшим инвесторам Starbreeze достаточное количество голосов, чтобы влиять на планы компании и ее будущие разработки.

Что говорит Starbreeze по этому поводу

Глава совета директоров Starbreeze Торгни Хелстром заявил, что продажа акций стала большим шагом в планах компании по реструктуризации.

Что известно об игре Payday 3?Это следующая часть адреналинового кооперативного шутера с участием знаменитых грабителей Chains, Dallas, Wolf и Hoxton. Пока о проекте известно лишь, что им будет заниматься исключительно студия Starbreeze, которая выкупила права на франшизу у своего издателя 505 Games за 30 миллионов долларов. Выход Payday 3 намечен на 2022-2023 год.

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