Пентагон будет изучать насекомых для разработки боевого искусственного интеллекта

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Пентагон будет изучать насекомых
Пентагон будет изучать насекомых / unsplash.com

Военных США интересует, как крошечные и простые организмы могут успешно анализировать внешние факторы и адекватно на них реагировать. К слову, ученые из Штатов уже давно экспериментируют с новыми приложениями на основе искусственного интеллекта, начиная от ракетных систем до беспилотников. Сейчас они работают над анализом природы, которая может помочь формулировать стратегии для боевых условий.

Об этом сообщил сайт  Newsweek.

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Для этого Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США обнародовало приглашение для ученых подавать "концепции инновационных базовых исследований, которые касаются новых вычислительных платформ и стратегий, основанных на базе впечатляющих вычислительных возможностей очень мелких летучих насекомых".

Природа заставила этих насекомых к радикальной миниатюризации и энергоэффективности. Некоторые из них имеют лишь несколько сотен нейронов в компактном форм-факторе, но при этом они поддерживают базовую функциональность,
– говорится в сообщении.

Также ученые отметили, что эти организмы, вероятно, способны демонстрировать повышенную субъективность опыта, что расширяет поисковую таблицу ответов для потенциального решения релевантных проблем, связанных с искусственным интеллектом.

В DARPA считают, что изучение насекомых может привести к созданию возможностей искусственного интеллекта делать выводы, обобщать и абстрагировать проблемы систематическим или даже совершенно новым способом для поиска решений.

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Теги: Техно Искусственный интеллект Пентагон Наука исследования
Источник: Техно
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