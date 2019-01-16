Пентагон будет изучать насекомых для разработки боевого искусственного интеллекта

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Для этого Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США обнародовало приглашение для ученых подавать "концепции инновационных базовых исследований, которые касаются новых вычислительных платформ и стратегий, основанных на базе впечатляющих вычислительных возможностей очень мелких летучих насекомых".

Природа заставила этих насекомых к радикальной миниатюризации и энергоэффективности. Некоторые из них имеют лишь несколько сотен нейронов в компактном форм-факторе, но при этом они поддерживают базовую функциональность,

– говорится в сообщении.

Также ученые отметили, что эти организмы, вероятно, способны демонстрировать повышенную субъективность опыта, что расширяет поисковую таблицу ответов для потенциального решения релевантных проблем, связанных с искусственным интеллектом.

В DARPA считают, что изучение насекомых может привести к созданию возможностей искусственного интеллекта делать выводы, обобщать и абстрагировать проблемы систематическим или даже совершенно новым способом для поиска решений.

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