Пентагон будет изучать насекомых для разработки боевого искусственного интеллекта
Военных США интересует, как крошечные и простые организмы могут успешно анализировать внешние факторы и адекватно на них реагировать. К слову, ученые из Штатов уже давно экспериментируют с новыми приложениями на основе искусственного интеллекта, начиная от ракетных систем до беспилотников. Сейчас они работают над анализом природы, которая может помочь формулировать стратегии для боевых условий.
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Для этого Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США обнародовало приглашение для ученых подавать "концепции инновационных базовых исследований, которые касаются новых вычислительных платформ и стратегий, основанных на базе впечатляющих вычислительных возможностей очень мелких летучих насекомых".
Природа заставила этих насекомых к радикальной миниатюризации и энергоэффективности. Некоторые из них имеют лишь несколько сотен нейронов в компактном форм-факторе, но при этом они поддерживают базовую функциональность,
– говорится в сообщении.
Также ученые отметили, что эти организмы, вероятно, способны демонстрировать повышенную субъективность опыта, что расширяет поисковую таблицу ответов для потенциального решения релевантных проблем, связанных с искусственным интеллектом.
В DARPA считают, что изучение насекомых может привести к созданию возможностей искусственного интеллекта делать выводы, обобщать и абстрагировать проблемы систематическим или даже совершенно новым способом для поиска решений.
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