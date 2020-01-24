Переход на универсальное зарядное устройство задушит инновации, – Apple

Европарламент снова вернулся к активному решению вопроса с унификацией единого стандарта зарядных устройств: чиновники хотят обязать компании использовать универсальный разъем. Представители Apple уже отреагировали на такую инициативу, отметив, что таким образом ЕС "задушит инновации".

Решение ЕС нанесет большой вред

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По мнению Apple, любые правила, ограничивающие производителя в выборе типа разъема для смартфона, будут больше вредить пользователям, чем помогать, передает Engadget.

В качестве подтверждения своего заявления вендор предоставил результаты исследования аналитической компании Copenhagen Economics. Эксперты подсчитали, что переход гаджетов Apple на другой тип зарядного устройства обойдется в 1,7 миллиарда долларов и может ударить по экологии, поскольку миллионам людей придется отказаться от использования Lightning, выбросив старые блоки питания и кабели.

Apple выступает за инновации. Мы считаем, что решение ЕС со стандартизацией зарядных устройств принесет вред как потребителям, так и развитию технологий. Порт Lightning сегодня используется более чем на 1 миллиарде устройств. Запрет на использование данного стандарта может привести к появлению огромного количества электронных отходов,

– отметили в компании.

Производители сами выбирают оптимальные варианты

В сообщении компании также говорится, что в 2009 году Комиссия уже рассматривала вариант перехода на micro-USB, чем могла бы ограничить развитие Lightning и USB Type-C. В результате производители сами отказались от 30 видов зарядных устройств, остановившись на троих: USB Type-C, micro-USB и Lightning.

Мы надеемся, что Комиссия продолжит искать решение, которое не будет ограничивать способность отрасли внедрять инновации и предлагать клиентам новые интересные технологии,

– добавили в Apple.

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Представители корпорации также отметили, что индустрия и так сократила количество типичных разъемов до трех, а вскоре, с отказом от micro-USB, их и вовсе останется два. В компании надеются, что Европейская Комиссия найдет решение проблемы, которое не нанесет вред способности производителя к внедрению инноваций.

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