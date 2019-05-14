Переиздание игры Sniper Elite V2 официально доступно на PC и Xbox One

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Переиздание игры Sniper Elite V2 официально доступно на PC и Xbox One
/ DualShockers

Компания Rebellion Developments опубликовала премьерный трейлер ремастера игры Sniper Elite V2 (2012 года). Заметим, тактический шутер уже доступен для заказа на PC и Xbox One.

Сюжет. Как сообщает Overclockers, главный герой переиздания Карл Фейрберн – элитный американский снайпер, которому поручена важная миссия в Берлине.

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Особенности геймплея. Sniper Elite V2 Remastered получила обновленную графику, разрешение 4K, поддержка технологии HDR, мощный фоторежим и дополнительный контент в виде многопользовательского режима и встроенного дополнения с миссией "Устранение Фюрера".

Дата выхода. Обновленный тактический шутер Sniper Elite V2 Remastered, как уже отмечалось, уже доступен для покупки на PC и Xbox One. Не за горами выход на PlayStation 4 и Nintendo Switch. А владельцы оригинальной версии игры в Steam могут обновиться за полцены.

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Теги: Техно Игры
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