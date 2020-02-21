Перепись населения с помощью спутников: как это работает и имеет ли смысл в Украине

На прошлой неделе Министр Кабмина Дмитрий Дубилет оговорился насчет предложения провесити перепись населения на оккупированных территориях Украины с помощью спутниковых данных. Техно 24 разобрались, как работают гибридные методы подсчета количества населения и действительно ли их можно применить.

Поскольку численность населения на местном уровне является основными данными для ряда государственных программ – сбор этой информации является необходимой для страны задачей. Оценка численности населения на временно оккупированных территориях для Украины является делом не простым. Поскольку применить стандартные методы в такой ситуации нет возможности, на помощь приходят гибридные методы.

К теме: перепись населения с помощью спутников: Дубилет озвучил детали

Следует заметить, что министр и правительство только обсуждали с представителями ООН возможность подсчета населения на оккупированных территориях. Поскольку представители ООН отметили, что уже имеют опыт проведения переписи населения в схожих условиях и готовы помочь Украине в этом.

Так какие же методы подсчета реально применить в сложных условиях, где невозможно провести привычную перепись населения? Сразу отмечу, что гибридный метод с применением спутников значительно тяжелее и более комплексный, чем кажется на первый взгляд.

Как проводят перепись населения в труднодоступных регионах

Фото со спутников

Сателлиты действительно облегчили задачу по проведению гибридной переписи населения. Фото планеты в высоком разрешении помогают получить расширенные данные о расположении населенных пунктов и отдельных домохозяйств. Сейчас не является проблемой получить четкие снимки города или отдельного поселения.

Вот, например, спутниковое изображение высокого разрешения сельской местности в Афганистане.



На фото со спутника можно подсчитать количество населенных пунктов в регионе

Понятно, что одних фото со спутника не достаточно. Именно поэтому применяется комплексный подход – используются алгоритмы и статистика.

Применение искусственного интеллекта и алгоритмов помогают автоматически определить и подсчитать количество населенных пунктов и домохозяйств.

Следующее изображение демонстрирует, как алгоритм может самостоятельно распознать поселения и отдельные дома на фото высокого разрешения, полученных со спутника.



Применение комбинированных алгоритмов повышает качество и уровень распознания

Для того чтобы получить четкие снимки поверхности определенной территории или населенного пункта не нужно обращаться к NASA и Google. Существует много стартапов, которые занимаются именно фотографированием территории и продажей снимков для множества потребностей. Такие фото покупают компании, занимающиеся строительством или сельским хозяйством, и рынок этот достаточно широк.

Одной из таких компаний является Planet, которая обладает собственным созвездием кубсатов – способных делать четкие снимки планеты в нужных регионах в разных диапазонах.



Фото Да Нанг, Вьетнам / Planet

Урбанистический рост Уилсон, Северная Дакота 2005 – 2017 годы / Planet



Вот как выглядят кубсаты Planet, которые фотографируют Землю с орбиты планеты

Следовательно достать такие данные, как спутниковые снимки определенного региона высокого разрешения – не проблема. К тому же ООН сотрудничает в этом вопросе с компанией Grid3, которая специализируется на гибридных методах проведения переписи населения.

Алгоритмы и применение искусственного интеллекта

Использование алгоритмов на основе машинного обучения и искусственного интеллекта значительно облегчает работу над обработкой статистических данных и фото с сателлитов. Основываясь на опыте проведения гибридной переписи населения, новые методы и подходы позволяют повысить качество полученных данных.



Алгоритм способен распознать на фото отдельные здания и домохозяйства

Гибридная перепись позволяет оценить количество населения для небольших территорий при отсутствии традиционной национальной переписи. Конечно, для максимальной достоверности гибридная перепись требует исходных данных о количестве населения на определенной территории. Для этого ООН, например, проводит небольшие точечные переписи населения, которые затем можно применить для обучения тех же алгоритмов и сравнение статистических данных.

Мобильные сети и системы GPS

При помощи сетей мобильных операторов и систем GPS можно более точно подсчитать количество населения на той или иной территории. Наложение этих данных на те же спутниковые снимки дает возможность получить исчерпывающую информацию о количестве населения без применения национальной переписи. Кроме того, вместе с другими данными, это помогает уменьшить погрешность и получить более качественную информацию.

Конечно комплексный гибридный метод проведения переписи населения имеет собственные недостатки.

Недостатки

Во-первых, величина данных микропереписи определенных регионов необходима, и она должна быть проведена с такой же строгостью, как и полноценная перепись населения. В условиях временно оккупированных территорий провести микроперепись населения становится очень трудной, и даже невозможной задачей.

Во-вторых, активная динамика перемещения населения в труднодоступных регионах негативно влияет на точность конечной информации. Конфликты и другие опасности также затрудняют точный сбор информации о динамической численность населения.

В конце концов, гибридный подход никогда не может заменить полноценный сбор данных про индивида, семью, домохозяйство или общину, который может обеспечить традиционная перепись населения. Однако там, где традиционный перепись не может быть полностью проведена, гибридный метод можно применить довольно успешно и нынешний уровень технологий позволяет это сделать.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно