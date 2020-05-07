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Пережить кризис: компании с самым высоким потенциалом для цифровой трансформации

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Какие компании переживут коронакризис
Какие компании переживут коронакризис / unsplash.com

Коронакризис уже наносит серьезный ущерб бизнесу. Поэтому пережить эти сложные времена смогут те компании, которые имеют потенциал для цифровой трансформации в условиях кризиса.

Компания GlobalLogic провела исследование и выяснила, что телеком, медиа и здравоохранение готовы к цифровой трансформации и будут увеличивать свой спрос на ИТ-услуги. Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе GlobalLogic.

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Как бизнес переходит в онлайн

В условиях карантина, значительно выросли сферы, которые предоставляют услуги онлайн:

  • СМИ
  • Телеком
  • Онлайн-обучение
  • Киберспорт
  • Медицинские разработки (телемедицина, биометрия)
  • Финансы
  • Е-commerce.

Кроме того, по данным Mordor Intelligence за 2019 год, существенный спрос на ИТ-услуги будет в автомобильной отрасли. В условиях пандемии, автомобильная промышленность вошла в список сфер, которые больше всего пострадают от карантина, поэтому им необходимо искать свежие решения.

Также в этот список попали туризм, авиация и пассажирские перевозки, а также традиционная розничная торговля.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Медиа IT-бизнес
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