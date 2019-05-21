Первая демонстрация работы консоли PlayStation 5: видео

Чем ближе официальный анонс следующего поколения консолей, тем чаще в сети появляются новые слухи. Только вариантов дизайна PlayStation 5 показали не менее пяти, однако теперь журналист издания Wall Street Journal опубликовал презентацию новой приставки Sony.

Отрывок видео, который журналист показал на своей странице в Twitter, демонстрирует насколько быстрее будет новая PlayStation 5.

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В коротком ролике показано, насколько новая консоль быстрее справляется с загрузкой уровней, чем ее предшественница. На PS4 Pro уровень в игре Marvel's Spider Man загружался 8,10 секунды, в то время как на новой консоли этот показатель составил 0,83 секунды.

Как работает новая PlayStation 5 – смотрите видео

Из этого можно сделать несложный вывод: в PlayStation 5 наверное установлен быстрый SSD-накопитель, который справляется с такими задачами гораздо быстрее, чем обычный жесткий диск. На это в свое время намекал и архитектор платформы Марк Серни.

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