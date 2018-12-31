Первое "живое" фото Samsung Galaxy S10 обнародовал инсайдер
Известный инсайдер Evleaks опубликовал первое изображение будущей новинки от Samsung – смартфон Galaxy S10.
На фото показана базовая версия линейки Galaxy S10. Этот снимок доказывает несколько слухов, которые были в сети, в частности "дыру" в экране для селфи-камеры. Такое же решение производитель применил в смартфоне Galaxy A8s.
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Аппарат должен получить 6,1-дюймовый экран, 128 или 512 ГБ памяти и сканер отпечатка пальцев в дисплее. Распознавания радужной оболочки уберут, судя по отсутствию датчиков над дисплеем.
Презентация Galaxy S10 должна состояться 20 февраля.
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