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Первую партию гибкого смартфона Galaxy Z Flip уже раскупили

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Всю партию Galaxy Z Flip уже раскупили / 9to5google.com

Компания Samsung представила новое поколение гибкого смартфона, который получил название Galaxy Z Flip. Только за один день всю партию новинки раскупили.

Как пишет gsmarena.com, в продажу поступило ограниченное количество складных смартфонов Galaxy Z Flip. Это было еще до официального запуска.

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Покупатели имели возможность купить всего 900 единиц, но все они были проданы до конца дня.

Продажи начались в 10:30 по местному времени. Смартфоны в цвете Mirror Purple закончились первыми – уже в середине дня. Вариант в цвете Mirror Black раскупили до 18:00.

Чем особый Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip выполнен в форм-факторе лягушки. Его дисплей в разложенном состоянии составляет диагональ 6,7 дюйма. Фронтальная камера, как и во всех последних моделях Samsung, расположена в небольшом отверстии по центру экрана.

Новинка оснащена флагманским профессором Snapdragon 855, работающим в паре с 8 ГБ оперативной памяти.

Цена

Samsung Galaxy Z Flip оценили в 1380 долларов (около 33 900 гривен).

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Samsung Техно Смартфоны
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