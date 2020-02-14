Первую партию гибкого смартфона Galaxy Z Flip уже раскупили

Компания Samsung представила новое поколение гибкого смартфона, который получил название Galaxy Z Flip. Только за один день всю партию новинки раскупили.

Как пишет gsmarena.com, в продажу поступило ограниченное количество складных смартфонов Galaxy Z Flip. Это было еще до официального запуска.

К теме: Смартфоны линейки Samsung Galaxy S10 подешевели: новые цены

Покупатели имели возможность купить всего 900 единиц, но все они были проданы до конца дня.

Продажи начались в 10:30 по местному времени. Смартфоны в цвете Mirror Purple закончились первыми – уже в середине дня. Вариант в цвете Mirror Black раскупили до 18:00.

Чем особый Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip выполнен в форм-факторе лягушки. Его дисплей в разложенном состоянии составляет диагональ 6,7 дюйма. Фронтальная камера, как и во всех последних моделях Samsung, расположена в небольшом отверстии по центру экрана.

Новинка оснащена флагманским профессором Snapdragon 855, работающим в паре с 8 ГБ оперативной памяти.

Цена

Samsung Galaxy Z Flip оценили в 1380 долларов (около 33 900 гривен).