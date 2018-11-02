Первую партию нового смартфона Honor Magic 2 раскупили за 5 минут

В среду, 31 октября, китайская компания Huawei официально представила новый флагманский смартфон Honor Magic 2. В продажу новинка поступит 6 ноября и предварительные заказы стали доступны сразу после презентации.

Как пишет издание gizchina, ссылаясь на пресс-службу бренда, всю партию Honor Magic 2 предварительно заказали в течение первых 5 минут продаж.

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Следовательно, компания планирует провести еще один этап предварительных заказов Honor Magic 2, который состоится до 6 ноября, то есть до того времени, когда новый смартфон официально поступит на полки магазинов.

Honor Magic 2: обзор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor Magic 2 Дисплей Тип: AMOLED

Диагональ: 6,3 дюйма

Разрешение: FHD + (1080 x 2340 пикселев)

Тип: AMOLED Диагональ: 6,3 дюйма Разрешение: FHD + (1080 x 2340 пикселев) Процессор Huawei Kirin 980

Huawei Kirin 980 Память Оперативная: 6/8 ГБ

Встроенная: 128/256/512 ГБ

Оперативная: 6/8 ГБ Встроенная: 128/256/512 ГБ

Камера Основная: 16 Мп + 16 Мп + 24 Мп

​Фронтальная: 16Mп + 2 Mп + 2Mп

Основная: 16 Мп + 16 Мп + 24 Мп ​Фронтальная: 16Mп + 2 Mп + 2Mп Аккумулятор 3400 мАч

3400 мАч Операционная системаAndroid 8.1 Pie

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