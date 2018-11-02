Первую партию нового смартфона Honor Magic 2 раскупили за 5 минут

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Honor Magic 2: характеристики и цена
Honor Magic 2: характеристики и цена / Фото из открытых источников

В среду, 31 октября, китайская компания Huawei официально представила новый флагманский смартфон Honor Magic 2. В продажу новинка поступит 6 ноября и предварительные заказы стали доступны сразу после презентации.

Как пишет издание gizchina, ссылаясь на пресс-службу бренда, всю партию Honor Magic 2 предварительно заказали в течение первых 5 минут продаж.

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Следовательно, компания планирует провести еще один этап предварительных заказов Honor Magic 2, который состоится до 6 ноября, то есть до того времени, когда новый смартфон официально поступит на полки магазинов.

Honor Magic 2: обзор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor Magic 2

  • ДисплейТип: AMOLED
    Диагональ: 6,3 дюйма
    Разрешение: FHD + (1080 x 2340 пикселев)
  • ПроцессорHuawei Kirin 980
  • ПамятьОперативная: 6/8 ГБ
    Встроенная: 128/256/512 ГБ
  •  
  • КамераОсновная: 16 Мп + 16 Мп + 24 Мп
    ​Фронтальная: 16Mп + 2 Mп + 2Mп
  • Аккумулятор3400 мАч
  • Операционная системаAndroid 8.1 Pie

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Теги: Техно Смартфоны Huawei
Источник: Техно
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