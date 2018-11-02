Первую партию нового смартфона Honor Magic 2 раскупили за 5 минут
В среду, 31 октября, китайская компания Huawei официально представила новый флагманский смартфон Honor Magic 2. В продажу новинка поступит 6 ноября и предварительные заказы стали доступны сразу после презентации.
Как пишет издание gizchina, ссылаясь на пресс-службу бренда, всю партию Honor Magic 2 предварительно заказали в течение первых 5 минут продаж.
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Следовательно, компания планирует провести еще один этап предварительных заказов Honor Magic 2, который состоится до 6 ноября, то есть до того времени, когда новый смартфон официально поступит на полки магазинов.
Honor Magic 2: обзор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor Magic 2
- ДисплейТип: AMOLED
Диагональ: 6,3 дюйма
Разрешение: FHD + (1080 x 2340 пикселев)
- ПроцессорHuawei Kirin 980
- ПамятьОперативная: 6/8 ГБ
Встроенная: 128/256/512 ГБ
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- КамераОсновная: 16 Мп + 16 Мп + 24 Мп
Фронтальная: 16Mп + 2 Mп + 2Mп
- Аккумулятор3400 мАч
- Операционная системаAndroid 8.1 Pie
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