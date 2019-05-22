Первую партию OnePlus 7 Pro раскупили всего за минуту

Неделю назад компания OnePlus официально представила свой новый флагман OnePlus 7 Pro. Сейчас первая партия новинки поступила в продажу и все смартфоны раскупили всего за одну минуту.

Как информирует Gizchina, в продажу поступила модификация с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти в цвете Star Blue.

Как заявил гендиректор OnePlus, за эту минуту продажи компания заработала миллиард юаней (около 144 миллиона долларов). Это новый рекорд для компании.

Читайте также: Смартфон OnePlus 7 Pro оказался быстрее самого дорогого iPhone

Чем интересен OnePlus 7 Pro. Новинка оснащена Fluid OLED-дисплеем без всякого отверстия или дыры, а фронтальная камера выдвигается с помощью специальной конструкции.

Отдельное внимание стоит уделить камере OnePlus 7 Pro. Основная камера имеет три модуля: основной модуль на 48 Мп (f/1.6), ультраширокий на 16 Мп (117 градусов) и 8 Мп телемодуль (f/2.4). Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.

OnePlus 7 Pro в Украине. Когда новинка поступит в продажу на нашем рынке пока не сообщается. Но предварительно заказать смартфон уже можно. Стоимость модификации с 6ГБ оперативной и 128 ГБ памяти составляет 21 999 гривен. При этом цена на упрощенную версию OnePlus 7 стартует от 16 999 гривен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 7 Pro Дисплей Размер: 6,67 дюйма

Тип: Fluid AMOLED

Частота обновления: 90 Гц

Размер: 6,67 дюйма Тип: Fluid Частота обновления: 90 Гц Процессор Qualcomm Snapdragon 855

Видеопроцессор Adreno 640

Adreno 640 Память Оперативная: 6 ГБ / 8 / 12 ГБ

Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативная: 6 ГБ / 8 / 12 ГБ Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основная: 48 Мп + 8 Мп + 16 Мп

Фронтальная: выдвижная

Основная: 48 Мп + 8 Мп + 16 Мп Фронтальная: выдвижная Аккумулятор 4 100 мАч

4 100 мАч Операционная системаAndroid Q

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно