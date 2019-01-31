Первые характеристики iPhone XI (2019) опубликовали в сети

В сети появились первые характеристики нового поколения смартфонов Apple – iPhone XI (вероятное название). По предварительным данным, новинка находится на этапе инженерного тестирования.

Дизайн iPhone XI. Ресурс CompareRaja утверждает, что в этом году линейка смартфонов расширится благодаря новым цветам. iPhone XI (2019) дебютирует в серебристом, золотом, сером и голубом цветах.

Читайте также: Apple снизит цены на iPhone

При диагонали экрана 5,8 дюйма и уменьшенным рамкам габариты iPhone XI составляют 143,51 х 70,86 х 7,62 миллиметра. Размеры выреза тоже уменьшатся. Сохранится OLED-матрица Super Retina HD с плотностью пикселей и соотношением сторон, как у iPhone Xs.

Основные характеристики iPhone XI. Корпус iPhone XI получит защиту от пыли и влаги по стандарту IP68. Емкость аккумулятора составит 4000 миллиампер часов, а на смену проприетарному разъему Lightning в iPhone XI дебютирует USB Type-C.



Дизайн iPhone XI (2019)

К слову, из-за судебных споров с Qualcomm вероятность появления 5G-модемов в iPhone XI крайне невелика.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно