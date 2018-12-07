Первые ноутбуки с видеокартами NVIDIA GeForce RTX "засветились" в сети

Производители ноутбуков уже начали готовиться к премьере мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX, которые планируют представить уже в январе 2019 года. Об этом свидетельствуют новые записи в базе результатов тестового пакета Geekbench, где указаны новые девайсы производства Lenovo и Hewlett-Packard.

Об этом сообщает Overclockers.

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Компания Lenovo планирует вывести на рынок лэптопы, которые оснащаются 6-ядерным процессором Intel Core i7-8750H из семейства Coffee Lake-H, а также графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q или RTX 2080 Max-Q.



Характеристики новых ноутбуков Lenovo с видеокартой NVIDIA GeForce RTX

Согласно данным Geekbench, их максимальная частота GPU в boost-режиме должна составить около 1230 – 1300 МГц, что существенно ниже, чем у их настольных версий данных адаптеров. Впрочем, сам дизайн Max-Q имеет в виду работу видеоускорителей в составе тонких игровых лэптопов при максимальном соотношении производительности на ватт.



Характеристики нового ноутбука HP с видеокартой NVIDIA GeForce RTX

Тем временем Hewlett-Packard готовит к релизу лэптоп, сочетающий в себе графический адаптер GeForce RTX 2080 (частота boost-режима около 1600 МГц) и мобильный 8-ядерный CPU от Intel. Данный процессор функционирует на частоте от 2,1 до 4,4 ГГц и, вероятнее всего, является ноутбучным аналогом Core i9-9900K из еще не представленного семейства Coffee Lake-H Refresh.

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