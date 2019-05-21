Первые проблемы с Google Pixel 3a и Pixel 3a XL: на что жалуются владельцы смартфонов

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Google Pixel 3a и Pixel 3a XL: первые проблемы
Google Pixel 3a и Pixel 3a XL: первые проблемы / Paul Thurrott

Компания Google представила свои смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL как доступную альтернативу флагманским моделям. После релиза свои устройства получили много пользователей и уже даже успели оставить о них отзывы, однако не все они оказались положительными.

В чем проблема? На страницах Reddit и собственного форума Google начали появляться сообщения пользователей о неожиданном отключении новых Google Pixel 3a и Pixel 3a XL через разные промежутки времени.

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Попытки решить проблему с выключением. Причина такого поведения смартфонов непонятна, а попытки владельцев загрузить смартфон в безопасном режиме, в котором отключается множество неосновных приложений и служб, не увенчались успехом.

Судя по отзывам "пострадавших", гаджеты продолжают самостоятельно выключаться даже после сброса на заводские настройки.

Каждый раз, когда я подключаюсь к своему рабочему Wi-Fi и оставляю телефон включенным в течение примерно 10 минут, смартфон требует перезагрузки. Он выполняет обычную блокировку экрана, а через некоторое время просто выключается, и мне нужно удерживать кнопку питания в течение 30 секунд, чтобы перезапустить его,
– заметил один из пользователей.

Другие проблемы с "бюджетниками" Google. Одновременно в сети начали появляться фотографии новинок, с помощью которых покупатели выразили свое недовольство качеством сборки аппаратов от Google. В частности, владельцы Pixel 3a пожаловались на на неравное размещение динамиков и разъема USB Type-C на нижнем торце корпуса.

Google Pixel 3a та Pixel 3a XL
Пользователи недовольны качеством сборки Google Pixel 3a и Pixel 3a XL

Реакция компании. Пока что представители компании ситуацию с произвольным отключением смартфонов не прокомментировали.

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Теги: Новости Техно Google Pixel 3 Google Pixel Google Техно Смартфоны
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