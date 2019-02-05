Первые "живые" фото смартфона Vivo V15 Pro опубликовали в сети

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Неофициальный рендер смартфона Vivo V15 Pro
Неофициальный рендер смартфона Vivo V15 Pro / Фото из свободных источников

Китайская компания Vivo готовит к выпуску смартфон V15 Pro с мощной выдвижной камерой. Недавно в сети появились первые "живые" фото новинки.

Характеристики камеры. Согласно имеющейся информации, в составе камеры-перископа Vivo V15 Pro будет применен 32-мегапиксельный датчик. На задней части корпуса расположится тройная основная камера: она объединит сенсоры на 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп, сообщает 91mobiles.

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Основные характеристики смартфона. Vivo V15 Pro получит дисплей Super AMOLED. Непосредственно в область дисплея будет интегрирован дактилоскопический сканер для распознавания пользователей по отпечаткам пальцев.

Vivo V15 Pro
Vivo V15 Pro получит выдвижную селфи-камеру

Согласно новым данным, основой Vivo V15 Pro послужит процессор Snapdragon 675. Этот чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 612 и движок Qualcomm AI Engine. Модем Snapdragon X12 LTE теоретически позволяет загружать данные со скоростью до 600 Мбит / сек.

Vivo V15 Pro получит 6 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель емкостью 128 ГБ. Как программная платформа, вероятнее всего, будет использоваться операционная система Android 9.0 Pie.

Vivo V15 Pro
Vivo V15 Pro представят 20 февраля

Дата презентации смартфона. Анонс смартфона Vivo V15 Pro состоится 20 февраля, за несколько дней до официального открытия выставки Mobile World Congress (MWC) 2019 в Барселоне.

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Теги: Техно Смартфоны Vivo
Источник: Техно
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