Компания Apple признала устаревшим первый ноутбук MacBook Pro 2012 года выпуска с Retina-дисплеем. Теперь официально классифицируется как «устаревший» во всем мире.

Соответствующее указание уже есть на сайте поддержки Apple, передает macrumors.com.

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О чем это свидетельствует

Характеристика "устаревший" означает, что ноутбуки MacBook Pro (2012), которые требуют ремонта, например замены батареи, сервисные центры Apple больше не будут принимать для ремонта.

MacBook Pro 2012 официальный назвали устаревшим / macrumors.com

Как известно, в 2012 году MacBook Pro позиционировали, как невероятный прорыв на рынке ноутбуков. На фоне конкурентов, MacBook Pro получил гораздо более тонкий дизайн, чем предшественники. Это стало возможным благодаря удалению встроенного порта Ethernet и привода оптических дисков.

Также MacBook Pro получил несколько портов Thunderbolt и USB-A, разъем HDMI и слот для SD-карты.

Кстати, в Украине эту модель до сих пор легко можно купить. Правда, это предложения, которые были в употреблении. За MacBook Pro 2012 года выпуска сейчас просят от 8 до 12 тысяч гривен.