Первый Apple Shop в Киеве откроют уже скоро

36 Читати новину українською
Apple Shop в Киеве откроют уже скоро
Apple Shop в Киеве откроют уже скоро / modojo.com

Первый в Киеве Apple Shop заработает уже в начале марта. Это будут специальные зоны продукции Apple, выполненные подрядчиками самой компании Apple.

Об этом рассказали в компании "АСБИС-Украина", которая является официальным дистрибьютором Apple в Украине. Эту информацию передает портал AIN.UA.

Ранее Apple Shop открыли в Одессе.

Читайте также: Apple может выпустить новый платный сервис

В киевском Apple Shop будет представлен самый полный в Украине ассортимент оригинальной техники и аксессуаров Apple. Также здесь обещают предоставить дополнительные сервисы и услуги. Все устройства получат официальную гарантию от Apple.

Кроме того, консультанты прошли специальное обучение у тренеров Apple.

Адрес: Apple Shop будет размещен в магазине "МегаЦитрус", Крещатик, 29.

Еще один Apple Shop откроют в ТРЦ Lavina Mall.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Скандальное интервью Азарова на "112 Украина": появилась реакция Нацсовета
сегодня
523
Теги: Техно Новости Киева Apple IT-бизнес
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Google ослабит свой контроль над Android-устройствами: детали
17 февраля 20:04 Google ослабит свой контроль над Android-устройствами: детали
400
Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
14 февраля 08:55 Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
Блог Соцмережі 298
Таксисты в небе: вскоре нас ждет бум летающего вида транспорта
12 февраля 16:02 Таксисты в небе: вскоре нас ждет бум летающего вида транспорта
Борис Немировський 397
Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетный смартфон, который поражает своей автономностью
12 февраля 11:00 Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетный смартфон, который поражает своей автономностью
270
Тренды среди смартфонов: чем будут удивлять компании в 2019 году
10 февраля 20:03 Тренды среди смартфонов: чем будут удивлять компании в 2019 году
826
Лучшие смартфоны января – рейтинг Техно 24
9 февраля 20:03 Лучшие смартфоны января – рейтинг Техно 24
929
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук