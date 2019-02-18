Первый Apple Shop в Киеве откроют уже скоро
Первый в Киеве Apple Shop заработает уже в начале марта. Это будут специальные зоны продукции Apple, выполненные подрядчиками самой компании Apple.
Об этом рассказали в компании "АСБИС-Украина", которая является официальным дистрибьютором Apple в Украине. Эту информацию передает портал AIN.UA.
Ранее Apple Shop открыли в Одессе.
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В киевском Apple Shop будет представлен самый полный в Украине ассортимент оригинальной техники и аксессуаров Apple. Также здесь обещают предоставить дополнительные сервисы и услуги. Все устройства получат официальную гарантию от Apple.
Кроме того, консультанты прошли специальное обучение у тренеров Apple.
Адрес: Apple Shop будет размещен в магазине "МегаЦитрус", Крещатик, 29.
Еще один Apple Shop откроют в ТРЦ Lavina Mall.
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