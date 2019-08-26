Первый электрокар компании Porsche Taycan испытали на "выносливость": невероятное видео

Накануне выпуска своего первого серийного электрокара компания Porsche опубликовала результаты необычного тестирования будущей новинки. Чтобы проверить "выносливость" Porsche Taycan, специалисты поместили его на гоночную трассу и "заставили" в течение суток нарезать круги на скорости 200 километров в час.

Как сообщает Electrek, немецкий автопроизводитель уже испытывал электрокар на "выносливость", выполнив 30 последовательных разгонов с нуля до 200 километров в час, чтобы проверить, сохранят ли аккумуляторы и двигатель высокую выходную мощность в таких условиях.

Читайте также: Opel представит первый в мире раллийный электрокар

Особенности испытания. Следующее испытание оказалось еще более сложным: автомобиль двигался по гоночной трассе со скоростью от 195 до 215 километров в час в течение 24 часов. Остановки были предусмотрены только для зарядки, в это же время менялись водители.

Уникальные испытания электрокара Porsche Taycan – смотрите видео

Taycan без проблем справился с этим амбициозным испытанием на выносливость. Достигнутый результат подчеркивает преимущества уникальной 800-вольтовой технологии и ее высокий уровень зрелости. Прежде чем Taycan появится на рынке в конце года, мы проедем более шести миллионов километров по всему миру,

– заявил вице-президент по производственной линии Taycan Стефан Векбах.

Производитель подчеркнул, что эксперимент проводился при температуре воздуха 42 градуса, а дорожное покрытие прогрелось до 54 градусов. Несмотря на экстремальные условия испытаний, Porsche Taycan выполнил поставленные задачи без поломок.

Дата выхода и цена. Porsche планирует представить серийную версию своего первого полностью электрического автомобиля 4 сентября, цена и подробные спецификации новинки будут объявлены позже.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно