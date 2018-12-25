Первый робот начал работать в правительстве Саудовской Аравии

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Первый робот начал работать в правительстве Саудовской Аравии
Первый робот начал работать в правительстве Саудовской Аравии / arabnews.com

В Саудовской Аравии робот впервые начал работать в одном из правительственных учреждений Королевства. Он уже получил идентификатор работы и все необходимые функции.

Об этом сообщает сайт Arab news.

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Робот посетил свое первое совещание в воскресенье утром, 23 декабря, в Корпорации технической и профессиональной подготовки (TVTC), в присутствии министра образования Королевства Ахмеда Аль-Исса и губернатора ТВТК Ахмеда Аль Фахаида.

Робот будет способствовать обслуживанию клиентов с помощью электронной системы оценивания и доставки сообщений посетителям на выставки и мероприятия.

К слову, британская сеть супермаркетов Waitrose & Partners планирует использовать автономных сельскохозяйственных роботов для выращивания фирменной посевной пищи. По подсчетам компании, использование таких роботов значительно снизит расходы на зарплаты рабочим и повысит качество выращенной на продажу продукции.

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Теги: Саудовская Аравия робототехника Техно Искусственный интеллект
Источник: 24 канал
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