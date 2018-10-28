Первый запуск китайской коммерческой ракеты закончился аварией: опубликовано видео

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Первый запуск коммерческой ракеты-носителя ZQ-1 закончился аварией
Первый запуск коммерческой ракеты-носителя ZQ-1 закончился аварией / landspace.com

27 октября в Китае состоялся первый запуск китайской коммерческой ракеты-носителя ZQ-1.

Полет закончился неудачно. Запуск ракеты-носителя ZQ-1 происходил с космодрома Цзюцюань.

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Об этом сообщает частная компания-производитель LandSpace Technology Corporation.

После старта полет аппарата был нормальным, на первой и второй ступени все процессы происходили в штатном режиме. Авария произошла на третьей ступени.

Смотрите видео неудачного первого полета ракеты-носителя ZQ-1:

Что известно о ракете-носителе ZQ-1?
Трехступенчатая ракета-носитель общей длиной 19 метров и диаметром 1,35 метра имеет стартовую тягу 45 тонн, а взлетная масса ZQ-1 составляет 27 тонн. В конце августа компания LandSpace Technology Corporation сообщила о завершении работ над ее созданием. Ракета-носитель ZQ-1 должна была доставить спутник "Вейлай" для Центрального телевидения Китая, однако так и не смогла выйти на заданную орбиту.

Теги: Техно Космос Китай
Источник: Техно
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