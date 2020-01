Первый запуск в новом десятилетии: SpaceX отправила в космос партию спутников для интернета

Ракета-носитель среднего класса Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink общим весом около 15 400 кг. Запуск прошел успешно. Ракета стартовала сегодня утром, 7 января, и вывела спутники на орбиту высотой 290 километров.

Старт состоялся с комплекса SLC 40 базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Интересно: Илон Маск очень удачно "закрыл" год: появилась информация о состоянии миллиардера

Итоги запуска

Маршевая ступень успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане – эту часть ракеты использовали уже четвертый раз. Вместе с тем судно обеспечения Microsoft.Tree не смогло поймать одну из створок головного обтекателя.



Пак из 60 спутников системы Starlink которые SpaceX вывела на орбиту

После проверки работоспособности аппаратов их поднимут на высоту 550 километров. Те, что не пройдут проверку, оставят на высоте 290 километров и позволят сгореть в атмосфере. Это был третий вывод на орбиту группы из 60 спутников Starlink: первые запустили в конце мая 2019 года, вторые – в ноябре.

Смотрите видео запуска Falcon 9 в рамках миссии Starlink:

Что такое Starlink?Это проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Уже после шести запусков Starlink планирует предлагать услуги в некоторых частях США и Канады, после 24-х – по всему миру. SpaceX оценивает расходы на проект примерно в пределах 10 миллиардов долларов. Вместе с тем, благодаря Starlink Маск намерен зарабатывать деньги для развития и работы SpaceX. Компания Маска не единственная, кто хочет создать интернет-сети на орбите: этим занимаются еще несколько частных компаний.