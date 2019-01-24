Philips UpBeat SHB2505: представили функциональные Bluetooth-наушники по доступной цене

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Philips UpBeat SHB2505: характеристики
Philips UpBeat SHB2505: характеристики / Фото из открытых источников

После долгого затишья компания Philips вернулась на рынок наушников. Производитель представил полностью беспроводную модель UpBeat SHB2505, которая может обеспечить до 12 часов автономной работы.

Об этом сообщает TechRadar.

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Модель UpBeat SHB2505, как и аналоги, поставляется вместе с небольшим кейсом для хранения и зарядки. По заверениям производителя, наушники обеспечивают до 3 часов непрерывного прослушивания музыки, а чехол позволяет зарядить их еще 3 раза – в сумме получается 12 часов автономной работы.

Аксессуар поддерживает Bluetooth 5.0 и автоматически подключаются к смартфону или плееру при извлечении из кейса. С помощью устройства можно совершать звонки, ведь в корпусе наушников есть микрофоны. Кроме того, предусмотрена возможность использования каждого наушника отдельно.

Philips UpBeat SHB2505

Philips UpBeat SHB2505 от одного заряда могут проработать до 3 часов

UpBeat SHB2505 будут доступны в белом, черном, синем и фиолетовом цветах по цене 99 евро (около 3100 гривен).

Компания также обещает, что в течение 2019 года выпустит множество новинок, включая Bluetooth-колонки, домашние аудиосистемы, часы, CD-плееры, портативные радиоприемники, саундбар и наушники.

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Теги: Техно Гаджеты Philips Цены
Источник: Техно
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