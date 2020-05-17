Piomo: надувной электровелосипед, влезающий в рюкзак – видео

Японские инженеры довели идею портативных электрических средств до уровня, переплюнуть который уже вряд ли у кого получится. Они создали надувной электровелосипед. Все что нужно – достать его из обычного рюкзака и накачать.

Владелец Poimo, как уверяют разработчики, сможет "быстро доехать" на нем от метро до работы или дома. Получится точно быстрее, чем пешком, отмечает New Atlas.

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Особенности надувного велосипеда

Poimo – это прототип надувного электровелосипеда, разработанный специалистами Токийского университета. Его корпус состоит из термопластичного полиуретана. Примерно через минуту он, с помощью насоса, приобретает нужную форму – одновременно стабильную и комфортную для сидения.

Бесщеточный двигатель, аккумулятор и беспроводной контроллер, интегрированы в рукоятки руля. Общая масса 5,5 кг, надувная структура весит всего 2,3 кг. Инженеры надеются, что велосипед можно будет облегчить – в конце концов, это только прототип.

Видео демонстрирует главные характеристики Poimo:

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Разработчики не сообщают других технических подробностей вроде запаса хода или максимальной скорости Poimo, но рассказывают, что уже провели испытания, и пользователям – а особенно их детям – такой стиль езды понравился.

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