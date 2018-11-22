Планшет Microsoft Surface Pro 6 выдержал жесткие испытания: видео

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Microsoft Surface Pro 6 испытали на прочность
Microsoft Surface Pro 6 испытали на прочность / Фото из открытых источников

Известный техноблогер и автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нильсон продолжает испытывать на прочность новинки от разных производителей. Очередным гаджетом, который Нильсон подверг суровым испытаниям, стал планшет Surface Pro 6 от Microsoft.

Об этом сообщает 4PDA.

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Защитное стекло новинки оказалось достаточно хрупким – попытки поцарапать дисплей привели к образованию скола в месте касания, от которого через всю площадь экрана протянулись значительные трещины. Из аналогичного материала сделано и покрытие объективов камер.

Алюминиевый корпус планшета ожидаемо легко поддался влиянию канцелярского ножа, который оставил на всех четырех гранях и задней крышке устройства глубокие царапины. Без проблем удалось срезать и защитные решетки стереодинамиков устройства. Пластиковые кнопки питания и регулировки громкости оказалось несложно повредить, но они продолжили работать даже после попытки выломать их из посадочных отверстий.

Microsoft Surface Pro 6

Microsoft Surface Pro 6 имеет металлический корпус

После нагрева зажигалкой матрица дисплея вернулась в исходное состояние уже через несколько секунд, полностью сохранив работоспособность. Несколько попыток согнуть планшет привели к тому, что корпус Surface Pro 6 существенно деформировался, но аппарат при этом продолжил работать – массивная алюминиевая подставка, расположенная на задней панели, сыграла роль ребра жесткости.

Испытания Microsoft Surface Pro 6 на прочность – смотрите видео

 

По итогам испытаний Нильсон разбил дисплей, оторвав его от корпуса, но отметил, что металлический планшет от Microsoft оказался значительно крепче нового iPad Pro, который почти целиком состоит из стекла и пластика.

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Теги: планшеты Техно Гаджеты Microsoft
Источник: Техно
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