Планшет reMarkable 2 способен имитировать обычную бумагу

Идея создать устройство, которое объединит в себе планшет, электронную книгу и записную книжку не нова. В 2016 году был представлен reMarkable с E-Ink экраном. Однако ряд недоработок в ПО, высокая цена и плохая оптимизация не позволили продукту стать популярным. Через несколько лет производитель возвращается с новым устройством, лишенным недостатков прежней модели и стоит существенно дешевле.

Отличительной чертой reMarkable 2 производитель называет "бумажный" дизайн. Достигается это не только благодаря толщине всего в 4,7 мм, но и благодаря текстурированной поверхности, рассказывает The Verge.

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Особенности reMarkable 2

С помощью специального стилуса планшет можно использовать как блокнот. Дополнительно производитель обращает внимание на обновленный дисплей, который имеет задержку в два раза меньше, чем у прошлой модели (21 миллисекунда). Зарядка reMarkable 2 осуществляется с помощью USB Type-C.

Планшет reMarkable 2 позволяет конвертировать рукописные заметки в текст. Все записи загружаются в облако и доступны через специальное приложение на всех популярных платформах, включая macOS, Windows, iOS и Android.

Технические характеристики reMarkable 2

Дисплей CANVAS второго поколения, монохромный сенсорный с диагональю 10,3 дюйма и разрешением 1872x1404

CANVAS второго поколения, монохромный сенсорный с диагональю 10,3 дюйма и разрешением 1872x1404 Процессор двухъядерный ARM, 1,2 ГГц



двухъядерный ARM, 1,2 ГГц Аккумулятор 3000 мАг, до двух недель работы

3000 мАг, до двух недель работы Размер и вес 187 x 246 x 4,7 мм; 403,5 г

187 x 246 x 4,7 мм; 403,5 г Стилус специальный наконечник ручки с высоким коэффициентом трения, выявление наклона, распознавание 4096 уровней нажатия

специальный наконечник ручки с высоким коэффициентом трения, выявление наклона, распознавание 4096 уровней нажатия Память1 ГБ LPDDR3 SDRAM + 8 ГБ накопителя

Видео reMarkable 2:

Производитель отмечает, что не хотел создавать функциональное устройство, сосредоточившись на замене традиционного блокнота, который также умеет читать электронные книги. reMarkable 2 позволит лучше сосредоточиться на работе, поскольку не имеет лишних функций.

Цена

Новый планшет оценен в 399 долларов. Кроме того, нужно заплатить 49 долларов за стилус и еще 69 за футляр. Прием предварительных заказов уже стартовал, а старт продаж запланирован на июнь 2020 года.

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