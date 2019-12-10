Плащ-невидимка и карманный кондиционер – топ-разработки 2019

Мир технологий меняется очень динамично. C каждым днем мы узнаем про новые оригинальные разработки, которые могут изменить к лучшему нашу жизнь. О самых ярких таких разработках, поразивших в 2019 году, – далее в материале.

Плащ-невидимка

Очень интересная разработка, которую создала канадская компания Hyperstealth Corp. Предприятие известно своим камуфляжным материалом для военных, и похоже им удалось вывести продукт на новый уровень.

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Как это работает

Этот уникальный материал имеет название Quantum Stealth. Он может скрыть объекты, размещенные за ним. Эта новая ткань преломляет свет так, что человек может видеть лишь с очень близкой или очень отдаленной дистанции. Материал отражает свет от ультрафиолетового до инфракрасного диапазона, в результате чего искажается фон.

Материал-невидимка Quantum Stealth: видео

Таким образом на широкой дистанции предметы, спрятанные за материалом, становятся буквально невидимыми. Этот уникальный материал тонкий, легкий и не требует дополнительного источника питания. Поэтому в теории его можно использовать в военном и не только деле. Кстати, в компании говорят, процесс создания "невидимки" является относительно недорогим.

Живой чехол



Чехол от Telecom Paris выглядит жутко

Еще один интересный материал создал французский разработчик Марк Тейссен из компании Telecom Paris. Это искусственная кожа, из которой производитель предлагает делать чехлы для гаджетов. Этот материал реагирует на прикосновения.

На первый взгляд продукт выглядит очень странно, даже жутко.

Как это работает

Материал реагирует на различные прикосновения, например пощипывание, поглаживание и щекотка. Дело в том, что эта искусственная кожа умеет связывать разные прикосновения с определенными эмоциями. Так, нажим на материал система привязывает к гневу, постукивание – распознает как привлечение внимания, а поглаживание – как обеспечение комфорта.

Как пояснил сам разработчик, "живой" чехол поможет своему владельцу лучше передавать эмоции, общаясь через смартфон или другой девайс.

Живой чехол от Telecom Paris, реагирующий на прикосновения: видео

Пока есть два прототипа: один напоминает человеческую кожу, а другой имеет более однородную поверхность. И Марк Тейссен хочет пойти еще дальше и сделать "кожу" еще реалистичней – например со встроенными волосами и датчиками температуры.

Устройство, спасающее жизнь

Эту разработку создала украинская школьница Анастасия Кононенко. Девушка попыталась решить проблему, когда люди оставляют своих маленьких детей или животных в авто во время солнечного дня. Об этом часто говорят в СМИ, об этом предупреждают медики, однако случаи, когда животные или дети получают тепловой удар, к сожалению, случаются довольно часто.

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Как это работает

Девайс, который создала школьница, может автоматически включить климат-контроль внутри закрытого автомобиля. Поэтому он может спасти жизни маленьких детей и животных, которые оказались внутри него.



Анастасия Кононенко/ Фото liga.net

Система работает на основе трех датчиков – температуры, звука и движения. Они фиксируют соответствующие параметры и посылают сообщение на телефон, что в помещении осталось живое существо. Датчик температуры может самостоятельно регулировать температуру (делать ее теплее или холоднее).

​​Устройство можно использовать и в других замкнутых пространствах. Девушка уже получила государственный гранд полмиллиона гривен на дальнейшую разработку.

Кондиционер, как кредитная карта

Этим летом полезной разработкой порадовала компания Sony. Новинка получила название Reon Pocket. Это кондиционер, главная фишка которого – компактный размер. Устройство – не больше, чем банковская карта, а весит всего 85 граммов. Поэтому можно решить извечную проблему, когда одним кондиционер "дует", а другим – "без него – никак". Если хочешь остыть – захвати с собой Reon Pocket.



Reon Pocket достаточно просто прикрепить к одежде

Как это работает

Разработчики применили в устройстве элемент Пельтье (термоэлектрический преобразователь, который применяют в автомобильных или винных холодильниках). Reon Pocket нужно разместить на одежде. Таким образом он может охладить тело в жаркий день, или согреть, когда на улице холодно.

Устройство оснащено Bluetooth, поэтому им можно управлять с помощью приложения для смартфона. Новинка совместима с устройствами на iOS и Android. Батареи должно хватить для суток непрерывной работы. Подзарядить можно через порт USB-C.

Пока что устройство доступно только в Японии. Цена стартует от 12 760 иен (около 3 000 гривен).

Анализ без сбора крови

Эта разработка заинтересует людей, которые очень боятся сдавать кровь для проведения анализа их здоровья. Американские инженеры из Массачусетского технологического института создали переносной датчик, который позволит проследить за здоровьем без крови.

Как это работает

Это маленький девайс, который нужно закрепить за щекой. Такое размещение позволяет собирать образцы слюны, которые движутся по специальной трубке. Далее слюна попадает на рулон индикаторной бумаги. Этот материал при контакте со слюной может менять цвет в зависимости от наличия и концентрации определенного вещества.



Устройство нужно разместить за щекой/ Фото media.mit.edu

Датчик также периодически делает снимки и отправляет их на смартфон пациента. А уже на девайсе алгоритм оценивает изменения состояния здоровья. При необходимости, эту информацию можно передать на смартфон или компьютер врача.

Этот датчик является многоразовым, однако рулон бумаги необходимо периодически заменять.

Девайс для диагностики рака

Еще одна важная разработка по медицине. Устройство от Toshiba может распознать 13 видов рака по одной капле крови. Точность прогноза составляет 99%.

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Как это работает

Аппарат может диагностировать рак желудка, пищевода, легких, печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, кишечника, яичников, простаты, мочевого пузыря, молочной железы, а еще саркому и глиому.



Устройство для диагностики рака от Toshiba

Он проводит диагностику с помощью чипа и небольшого устройства. Пациент может получить результат примерно через два часа.

Такая диагностика будет стоить примерно 185 долларов (4 400 гривен). Пока новое устройство – на стадии тестирования. Масштабные испытания новой линейки продукции стартуют лишь в 2020 году.

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