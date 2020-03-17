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Платформа Google для записи на прохождение теста на коронавирус не справилась с большим спросом

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Специальный сайт разработала дочерняя компания Google – Verily Life Sciences. Основная цель платформы – помочь пользователям самостоятельно оценить необходимость прохождения теста на коронавирус. Впрочем, ресурс не устоял перед наплывом пользователей, которые пожелали воспользоваться услугой.

Платформа от Google не выдержала спроса уже в первые несколько часов после запуска сайта в тестовом режиме. В Северной Калифорнии сайт стал выдавать информацию о том, что доступных записей на прохождение теста больше нет. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Пока не известно, какое именно количество людей все же воспользовалась сервисом и записалось на тестирование.

В сообщении компании отмечается, что в настоящее время возможности в плане прохождения тестов на выявление COVID-19 являются ограниченными, но они будут расширены в ближайшие дни.

Президент США Дональд Трамп сообщил о разработке этого сайта в минувшую пятницу, заявив, что Google направила 1,7 тысячи сотрудников на "очень быстрое" создание платформы, которая позволяет пользователям оценить необходимость прохождения теста на коронавирус.

Сейчас сайт доступен только на английском языке и требует от пользователей для входа в учетную запись Google.

Важно помнить о личной гигиене себя и собственного смартфона, ведь именно наш любимый гаджет мы берем в руки от 2600 до 5 тысяч раз ежедневно.


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Автор: Михаил Года
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Техно Техно Google Интернет
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