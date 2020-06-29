В сети появилась таблица с ценой и датой выхода приставки PlayStation 5 и аксессуаров к ней. Если верить утечке, релиз консоли состоится 14 ноября в Японии и 20 ноября во всем мире.

До сих пор не было никакой информации о цене на саму консоль PlayStation 5 или аксессуары к ней. Как сообщает 24 канал, ранее инсайдеры отмечали, что Sony не спешит анонсировать цену консоли, поскольку ждет анонс цены от Xbox Series X чтобы скорректировать ценник на собственную консоль.

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Сколько может стоить PlayStation 5

Накануне в сети появилась таблица цен на аксессуары и саму PlayStation 5

Цены PlayStation 5 и аксессуаров

Стоимость версии с дисководом – 499 евро ( 15 700 гривен), а без него – 399 евро (12 000 гривен). Ранее на европейском Amazon появилась страница с такой же ценой.

Контроллер DualSense и фирменная камера будут стоить по 60 евро (1 804 гривны). Также в продаже будут доступны беспроводные наушники за 179 евро (5 383), станция для зарядки геймпада и пульт управления – 30 евро (902 гривны) и вертикальная подставка за 20 евро (601 гривна).

Кроме стоимости консоли и аксессуаров, в таблице есть эксклюзив "Человек-Паук: Майлз Моралес" – его якобы будут продавать за 40 евро (1 203 гривны).

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Можно ли верить данным о цены

Источник утечки – инсайдер IronManPS5, он же PSErebus, который ранее уже публиковал информацию о консоли PlayStation, но не вся она оказывалась в результате правдивой. Следовательно окончательно доверять информации о ценах не стоит, однако выглядят они вполне реально и в конце таки могут оказаться правдивыми.