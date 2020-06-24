В онлайн-магазине PlayStation Store стартовала щедрая распродажа. Скидки на некоторые игры достигают 80%, в целом отдают более трехсот игр и комплектов по сниженной цене. Акция продлится в течение двух недель.

24 канал сообщает, что период высоких скидок в магазине продлится 2 недели и закончится 9 июля. Поэтому у вас есть достаточно времени, чтобы выбрать из большого перечня тайтлов.

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Скидки в PlayStation Store

Мы подготовили для вас перечень интересных предложений, на которые точно стоит обратить внимание, если вы еще не имеете этих игр в своей библиотеке.

Самые интересные предложения:

Tekken 7 (Rematch Edition) – 483 грн (скидка 78%)

The Witcher 3: Wild Hunt (GOTY Edition) – 404 грн (скидка 70%)

Red Dead Redemption 2 (Special Edition) – 874 грн (скидка 65%)

Control – 649 грн (скидка 63%)

Battlefield V (Year 2 Edition) – 799 грн (скидка 60%)

Skyrim (Special Edition) + Fallout 4 (GOTY) – 879 грн (скидка 60%)

The Evil Within 2 – 479 грн (скидка 60%)

Terminator: Resistance – 499 грн (скидка 58%)

Darksiders 2 – 324 грн (скидка 50%)

Sonic Team Racing – 649 грн (скидка 45%)

Frostpunk: Console Edition – 569 грн (скидка 40%)

Outer Wilds – 519 грн (скидка 34%)

Dead Cells – 559 грн (скидка 30%)

Yakuza 5 Remastered – 503 грн (скидка 28%)

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С полным перечнем предложений и бандлов можно ознакомиться по этой ссылке. Кроме того, в магазине продолжаются скидки на ремастер версии ретро-игр, со скидкой до 70% можно приобрести легендарные Shadow of the Colossus, Metro Redux, Resident Evil 2 и другие тайтлы. Эти скидки продлятся до 2 июля.