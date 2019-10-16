В PlayStation Store стартовала большая распродажа: какие игры подешевели

Компания Sony устроила распродажу в фирменном магазине PlayStation Store. Игры получили скидки по случаю Хэллоуина (ночь с 31 октября на 1 ноября).

Как свидетельствует сайт PlayStation Store, магазин снизил цены на игры с демонами, зомби, то есть подешевели продукты, которые могут пощекотать нервы в хеллоуинскую ночь.

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Официально распродажа уже стартовала в американском PlayStation Store. Некоторые скидки доступны в Украине. Акция продлится до 11 ноября.

Какие игры подешевели в PlayStation Store:

Metro Exodus – 1049 гривен (-47%) Prey + Dishonored 2 Bundle – 649 гривен (- 65%) Devil May Cry 5 – 949 гривен (-47%) BioShock: The Collection – 409 гривен (-72%) Resident Evil 2 –949 гривен (-47%) Vampyr – 649 гривен (-63%) We Happy Few – 1049 гривен (-47%) A Plague Tale: Innocence – 999 гривен (-33%) The Walking Dead: The Telltale Definitive Series – 1049 гривен (30%)



Распродажа в PlayStation Store

Что такое PlayStation Store?

Это цифровой медиа-магазин, доступный для пользователей игровых консолей PlayStation (PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, PlayStation Portable и PlayStation Network). В этом магазине пользователи могут купить и загрузить полные игры, надстройки содержания, воспроизводимые демо, темы и трейлеры для игр/фильмов и тому подобное. Некоторые игры можно скачать бесплатно.

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