PlayStation 4 стала самой популярной консолью на PornHub

Пока все готовятся к релизу PlayStation 5 в следующем году, PlayStation 4 уверенно заканчивает 2019 год. Консоль стала самой быстрой приставкой, которая достигла 100 миллионов продаж, а теперь это еще и самая популярная консоль для просмотра порно.

Если верить детальному отчету за 2019 год от PornHub, именно консоль от Sony стала самой популярной игровой консолью для просмотра видео для взрослых.

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Статистика

На приставки от Sony приходится доля в 60,6 процента: у стационарных PS3 и PS4 доля 51,5 процента, а портативная PS Vita заняла 9,1 процента. Сайт сообщает, что за 2019 год количество пользователей Pornhub с карманным PS Vita выросло на 23 процента по сравнению с 2018 годом.



Консоль от Sony лидирует по количеству трафика на PornHub

На втором месте оказался продукт Microsoft – с Xbox смотрели порно 34,7 процента пользователей. На консоли от Nintendo – 3ds и WiiU – приходится 4,7 процента. Nintendo Switch не имеет веб-браузера, поэтому пользователи этой консоли вообще не имеют возможности зайти на Pornhub.

Тренд на использование мобильных устройств подтверждается общей статистикой: за 2019 год 76,6 процента посетителей ресурса заходили на сайт через смартфон, и только 16,3 процента зрителей открывали Pornhub с компьютера.

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