Назвали даты выхода консолей PlayStation 5 и Xbox Project Scarlett

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PlayStation 5 и Xbox Project Scarlett: дата выхода и цена / unsplash

Один из инсайдеров сообщил точную дату выхода PlayStation 5, а также цену консоли на старте продаж. Заметим, этот же источник назвал дату выхода Xbox Project Scarlett – консоль от Microsoft поступит в продажу раньше, чем приставка Sony.

Дата выхода и цена PlayStation 5

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Инсайдер PSErebus отметил, что в комплекте с PlayStation 5 будет идти SSD-накопитель объемом 2 ГБ и игра Gran Turismo 7.

Sony запустит PlayStation 5 в нескольких странах в период праздников 2020 года. В Северной Америке консоль станет доступна 20 ноября по рекомендованной цене 499 долларов (около 12 000 гривен согласно курсу по состоянию на 20 ноября 2019 года, – ред.),
– говорится в сообщении.

Дата выхода и цена Xbox Project Scarlett

Чуть позже инсайдер раскрыл стоимость Xbox Project Scarlett: по его сведениям, она будет такой же, как у конкурента. Дату выхода консоли Microsoft он раскрыл на прошлой неделе. По его мнению, Xbox Project Scarlett поступит в продажу 6 ноября 2020 года.

Достоверность утечки

Здесь можно было бы подумать, что как-то слишком много вышло важных инсайдов для одного не слишком популярного Twitter-аккаунта. Критический взгляд на ситуацию – полезное и правильное дело, но не стоит забывать, что этот источник ранее отметился правдивым прогнозом даты выхода игры The Last of Us Part II. Которую, впрочем, впоследствии перенесли.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Новости Техно PlayStation Sony Microsoft Xbox Цены Гаджеты
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