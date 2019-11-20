Назвали даты выхода консолей PlayStation 5 и Xbox Project Scarlett

Один из инсайдеров сообщил точную дату выхода PlayStation 5, а также цену консоли на старте продаж. Заметим, этот же источник назвал дату выхода Xbox Project Scarlett – консоль от Microsoft поступит в продажу раньше, чем приставка Sony.

Дата выхода и цена PlayStation 5

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Инсайдер PSErebus отметил, что в комплекте с PlayStation 5 будет идти SSD-накопитель объемом 2 ГБ и игра Gran Turismo 7.

Sony Interactive Entertainment (SIE) will launch PlayStation5 (PS5) in several countries in the holiday season of 2020 and will make PlayStation5 (PS5) available in North America on November 20, 2020 at a recommended retail price (RRP) of $499 pic.twitter.com/fe4jKlHmrH — PlayStation (@PSErebus) November 19, 2019

Sony запустит PlayStation 5 в нескольких странах в период праздников 2020 года. В Северной Америке консоль станет доступна 20 ноября по рекомендованной цене 499 долларов (около 12 000 гривен согласно курсу по состоянию на 20 ноября 2019 года, – ред.),

– говорится в сообщении.

Дата выхода и цена Xbox Project Scarlett

Чуть позже инсайдер раскрыл стоимость Xbox Project Scarlett: по его сведениям, она будет такой же, как у конкурента. Дату выхода консоли Microsoft он раскрыл на прошлой неделе. По его мнению, Xbox Project Scarlett поступит в продажу 6 ноября 2020 года.

Достоверность утечки

Здесь можно было бы подумать, что как-то слишком много вышло важных инсайдов для одного не слишком популярного Twitter-аккаунта. Критический взгляд на ситуацию – полезное и правильное дело, но не стоит забывать, что этот источник ранее отметился правдивым прогнозом даты выхода игры The Last of Us Part II. Которую, впрочем, впоследствии перенесли.

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