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PlayStation 5 могут представить уже в январе: известна дата анонса

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Sony может показать PlayStation 5 уже в январе / Рендер

Microsoft рассекретила свою консоль Xbox Series X 13 декабря – теперь очередь Sony официально продемонстрировать новинку. И, как сообщает надежный источник, официальный публичный дебют PlayStation 5 может состояться уже очень скоро.

Известно, что Sony примет участие в выставке CES 2020 в Лас-Вегасе, официальное мероприятие запланировано на вечер 6 января. Ожидается, что именно в этот день компания официально представит PlayStation 5 и раскроет некоторые ее особенности, сообщает IThome.

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Возможно, будет продемонстрирована высокая скорость загрузки игр (благодаря SSD) и динамичный геймплей, обеспеченный мощной платформой от AMD. Впрочем сейчас остается только ждать 7 января и надеяться, что информация действительно правдива.

Другие новости Sony

Вместе с PlayStation 5 компания, как ожидается, представит новый шлем виртуальной реальности, новые телевизоры с матрицами 8К и громкоговорители.

Что известно о PlayStation 5

Консоль следующего поколения пока имеет только кучу рендеров и несколько фото конфигурации для разработчиков, которые относительно недавно появились в сети.


Dev kit Sony PlayStation 5

Когда можно будет купить новую консоль

Согласно словам генерального директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана, релиз Sony PlayStation 5 состоится в четвертом квартале 2020 года.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно PlayStation Sony Гаджеты
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