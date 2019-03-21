PlayStation потеряла несколько громких эксклюзивов: новые игры представят в Epic Games Store

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Какие игры выйдут в Epic Games Store
Какие игры выйдут в Epic Games Store / unsplash

Недавно в сети появились слухи о том, что игра The Outer Worlds от авторов оригинальной Fallout и New Vegas станет эксклюзивом Epic Games Store. Однако это не единственный проект, который появится в цифровом магазине: туда перекочуют и хиты студии Quantic Dream, которые долгое время оставались эксклюзивом PlayStation.

Какие игры выйдут в Epic Games Store? Как сообщает 4PDA, первые намеки появились вчера, 20 марта, когда представители Epic Games случайно опубликовали постер, на котором красовалось лого триллера Heavy Rain авторства Дэвида Кейджа.

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На деле же кроме дождевого детектива в Epic Games Store появятся и другие громкие релизы компании: неоднозначная Beyond: Two Souls и недавний хит Detroit: Become Human, повествующий о взаимоотношениях людей и андроидов.

Впрочем, удивляться такому повороту событий не стоит. Несколько месяцев назад Quantic заявляла, что планирует вернуться на PC. Однако переиздания мощных эксклюзивов PS4 на PC вряд ли кто-то ожидает.


Новый постер от Epic Games

Переживать по поводу распространения игр исключительно через EGS не стоит даже самым ярым противником магазина: эксклюзивность тайтлов Quantic в сервисе Epic Games будет временной и продлится всего год. Велика вероятность, что потом хиты перекочуют и в Steam.

Другие громкие проекты в Epic Games Store. К слову, грядущая Control от Remedy, ответственное за Max Payne, тоже стартует под эгидой EGS. Как и The Sinking City, а также Afterparty, The Cycle, Dauntless, Industries of Titan, Kine, Soul Ash и другие.


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Теги: Новости Техно Игры Техно PlayStation
Источник: 24 Канал
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