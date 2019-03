PlayStation потеряла несколько громких эксклюзивов: новые игры представят в Epic Games Store

Недавно в сети появились слухи о том, что игра The Outer Worlds от авторов оригинальной Fallout и New Vegas станет эксклюзивом Epic Games Store. Однако это не единственный проект, который появится в цифровом магазине: туда перекочуют и хиты студии Quantic Dream, которые долгое время оставались эксклюзивом PlayStation.

Какие игры выйдут в Epic Games Store? Как сообщает 4PDA, первые намеки появились вчера, 20 марта, когда представители Epic Games случайно опубликовали постер, на котором красовалось лого триллера Heavy Rain авторства Дэвида Кейджа.

На деле же кроме дождевого детектива в Epic Games Store появятся и другие громкие релизы компании: неоднозначная Beyond: Two Souls и недавний хит Detroit: Become Human, повествующий о взаимоотношениях людей и андроидов.

Впрочем, удивляться такому повороту событий не стоит. Несколько месяцев назад Quantic заявляла, что планирует вернуться на PC. Однако переиздания мощных эксклюзивов PS4 на PC вряд ли кто-то ожидает.



Новый постер от Epic Games

Переживать по поводу распространения игр исключительно через EGS не стоит даже самым ярым противником магазина: эксклюзивность тайтлов Quantic в сервисе Epic Games будет временной и продлится всего год. Велика вероятность, что потом хиты перекочуют и в Steam.

Другие громкие проекты в Epic Games Store. К слову, грядущая Control от Remedy, ответственное за Max Payne, тоже стартует под эгидой EGS. Как и The Sinking City, а также Afterparty, The Cycle, Dauntless, Industries of Titan, Kine, Soul Ash и другие.



