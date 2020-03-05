24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

В PlayStation Store двойные скидки: Sony раздает хитовые игры для PlayStation 4

- Читати новину українською

Sony запустила новую распродажу игр для PlayStation 4 в PS Store. На этот раз просто так, без всякого повода, просто чтобы порадовать подписчиков PlayStation Plus.

Главная особенность распродажи в том, что владельцы подписки PS Plus получают двойные скидки на предлагаемые игры. Например, если обычные пользователи могут купить GTA 5 со скидкой в ​​28%, то для подписчиков сервиса игра станет дешевле на 56%. Sony обещает скидку до 70% для пользователей PS Plus.

Интересно: Легендарной PlayStation 2 исполнилось 20 лет: рекорды культовой консоли от Sony

Какие игры раздают со скидкой

В ближайшее время в PS Store будут доступны со скидкой следующие тайтлы:

  • Battlefield 5
  • Borderlands 3 Super Deluxe Edition
  • Darksiders 3
  • Concrete Genie Digital Deluxe Edition
  • Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition
  • God of War
  • Horizon Zero Dawn Complete Edition

К тому же через месяц после релиза Zombie Army 4: Dead War подешевела на 35%. Разработчики из Rebellion снова предлагают геймерам вернуться в прошлое и сражаться с зомби-нацистами в одиночку или кооперативе с тремя друзьями.

К слову, подписчики PlayStation Plus уже могут забрать бесплатные мартовские игры. В этом месяце Sony дарит Shadow of the Colossus и Sonic Forces для PlayStation 4.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Анна Новосад: что известно об экс-руководительнице Минобразования и ее работе в правительстве
сегодня
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Sony PlayStation Игры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
4 марта 21:25 Михаил Федоров: от студенческого мэра до министра цифровой трансформации
Ірина Поліщук
4 марта 16:06 Из-за коронавируса отменяют техно презентации и выставки: список событий
Анастасія Можаровська
3 марта 08:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська
1 марта 18:02 Для чего переплачивать: 5 недорогих смартфонов до трех тысяч гривен
Ірина Полицька
1 марта 16:05 Как удобно перенести данные между iPhone и Android: подробная инструкция
Михайло Года
Новости
Больше новостей
Залиште відгук