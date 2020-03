В PlayStation Store двойные скидки: Sony раздает хитовые игры для PlayStation 4

Sony запустила новую распродажу игр для PlayStation 4 в PS Store. На этот раз просто так, без всякого повода, просто чтобы порадовать подписчиков PlayStation Plus.

Главная особенность распродажи в том, что владельцы подписки PS Plus получают двойные скидки на предлагаемые игры. Например, если обычные пользователи могут купить GTA 5 со скидкой в ​​28%, то для подписчиков сервиса игра станет дешевле на 56%. Sony обещает скидку до 70% для пользователей PS Plus.

Какие игры раздают со скидкой

В ближайшее время в PS Store будут доступны со скидкой следующие тайтлы:

Battlefield 5

Borderlands 3 Super Deluxe Edition

Darksiders 3

Concrete Genie Digital Deluxe Edition

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition

God of War

Horizon Zero Dawn Complete Edition

К тому же через месяц после релиза Zombie Army 4: Dead War подешевела на 35%. Разработчики из Rebellion снова предлагают геймерам вернуться в прошлое и сражаться с зомби-нацистами в одиночку или кооперативе с тремя друзьями.

К слову, подписчики PlayStation Plus уже могут забрать бесплатные мартовские игры. В этом месяце Sony дарит Shadow of the Colossus и Sonic Forces для PlayStation 4.

