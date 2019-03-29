Плохая новость от Apple: беспроводной зарядки AirPower не будет

Компания Apple огорчила пользователей — они не увидят беспроводной зарядки AirPower. Хотя на прошлой неделе купертиновцы представили ряд новых продуктов, которые давно ожидали их фанаты. Многие надеялись, что вскоре компания представит и беспроводную зарядку.

Дров в огонь подбросил скрин со страницы австралийского сайта Apple. Кроме того, на упаковке AirPods 2, который тоже представили недавно, было упоминание про беспроводную зарядку.

Как пишет TechCrunch, сейчас компания официально сообщила, что не может довести устройство до стандартов качества Apple.

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"Мы приносим извинения тем клиентам, кто ждал выход зарядки", – говорится в письме Apple.

В чем проблема с AirPower? По слухам, купертиновцы попытались разместить в зарядке сразу 23 катушки для зарядки устройств с Qi. При этом, в отличие от конкурентов, эти самые устройства можно будет ставить на коврик, а не только в определенные места. Но из-за такого количества катушек устройство очень перегревалось. Именно эту проблему считали основной в AirPower.

Как известно, анонс зарадки состоялся осенью 2017 года вместе с iPhone X.

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