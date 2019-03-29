Плохая новость от Apple: беспроводной зарядки AirPower не будет

4 Читати новину українською
Беспроводной зарядки AirPower не будет
Беспроводной зарядки AirPower не будет / theverge.com

Компания Apple огорчила пользователей — они не увидят беспроводной зарядки AirPower. Хотя на прошлой неделе купертиновцы представили ряд новых продуктов, которые давно ожидали их фанаты. Многие надеялись, что вскоре компания представит и беспроводную зарядку.

Дров в огонь подбросил скрин со страницы австралийского сайта Apple. Кроме того, на упаковке AirPods 2, который тоже представили недавно, было упоминание про беспроводную зарядку.

Как пишет TechCrunch, сейчас компания официально сообщила, что не может довести устройство до стандартов качества Apple.

Читайте также: Apple AirPods2: сколько новые наушники будут стоить в Украине

"Мы приносим извинения тем клиентам, кто ждал выход зарядки", – говорится в письме Apple.

В чем проблема с AirPower? По слухам, купертиновцы попытались разместить в зарядке сразу 23 катушки для зарядки устройств с Qi. При этом, в отличие от конкурентов, эти самые устройства можно будет ставить на коврик, а не только в определенные места. Но из-за такого количества катушек устройство очень перегревалось. Именно эту проблему считали основной в AirPower.

Как известно, анонс зарадки состоялся осенью 2017 года вместе с iPhone X.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Обещает улучшение или врет: легко ли вас обмануть кандидатам в президенты – тест
сегодня
1190
Теги: Apple Новости Техно Техно Гаджеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"
27 марта 15:03 Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"
264
Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представили официально: характеристики и цена
26 марта 17:18 Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представили официально: характеристики и цена
559
Презентация новых смартфонов Xiaomi в Киеве: как это было
26 марта 14:03 Презентация новых смартфонов Xiaomi в Киеве: как это было
193
Бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play официально представили в Украине
25 марта 19:46 Бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play официально представили в Украине
300
Весенняя презентация Apple 2019: что представила компания
25 марта 18:56 Весенняя презентация Apple 2019: что представила компания
723
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук