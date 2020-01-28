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Производство новых iPhone может быть под угрозой из-за коронавируса

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Коронавируса поставил под угрозу производство новых iPhone / thoibaotoday

Вспышка коронавируса в Китае может поставить под угрозу производство новых телефонов Apple. Не секрет, что большая часть производственных мощностей Apple сосредоточена в Китае, именно поэтому компания напрямую зависит от ситуации в регионе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на эксперта аналитического агентства Moor Insights & Strategy Патрика Мурхеда.

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Почему производство iPhone под угрозой

Аналитик отмечает, что многие модели iPhone, iPad и Apple Watch собираются на заводах Foxconn и производственных площадках Pegatron Corp, которые расположены в нескольких сотнях километров от закрытого на карантин города Ухань.

Сообщается, что в цепочку поставок Apple вовлечены миллионы людей, большинство из которых последние несколько дней находится дома, и пока неизвестно, просила ли компания сотрудников оставаться по домам и в дальнейшем, чтобы предотвратить распространение вируса.


Заводы Foxconn, делаютщие продукцию для Apple, на карте заражения вирусом 2019 nCoV

По мнению представителя Moor Insights & Strategy, вероятность сбоя в производственной цепочке Apple довольно высока. Проблемы могут возникнуть в поставках сырья, производстве, сборке, тестировании и доставке. Все дело в сложной ситуации, возникшей в стране после интенсивного распространения коронавируса, отмечает эксперт.

Патрик Мурхед считает, что вероятнее всего, Apple сможет избежать трудностей в производстве линейки iPhone 12, которая должна выйти в сентябре. Но производственные планы нового iPhone SE, релиз которого запланирован на февраль, могут нарушиться. Однако ходят слухи, что Apple готова к любым экстремальным ситуациям.

Влияние вируса на техносегмент

По данным ВОЗ на сегодня от коронавируса умерли более ста человек. Ранее из-за сложной ситуации в провинции Хубэй компания Huawei перенесла на конец марта свою конференцию для разработчиков HDC.Cloud 2020. Также своих сотрудников призвал быть более осторожными глава Foxconn Терри Гоу.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Смартфоны Китай Apple iPhone Коронавирус 2020
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