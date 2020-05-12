По ту сторону диджитализации: 26 миллионов документов украинцев слили в сеть

В Telegram появился бот UA Baza, который выдает персональные данные и документы украинцев. В частности, в открытый доступ попали 26 миллионов водительских удостоверений.

Как рассказал Head Chef общественной организации Электронная демократия Владимир Фльонц, бот UA Baza содержит данные госреестра, а также базы новой почты и пароли из соцсетей Вконтакте и linkedin.

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"Мне показали не только паспортные данные, мои старые пароли (старые, но на тот момент настоящие!), данные с биометрических паспортов (в частности, фото) и вишенка на торте – водительское удостоверение, о котором я даже не догадывался. Даже в Дии его не показывает, а у ребят в базе – есть. Вот так уже сейчас выглядит их цифровое будущее", – написал Фльонц.

Реакция Минцифры

В Министерстве цифровой трансформации любую причастность сервиса Дия к утечке данных отрицают. Там объясняют, что Дия не имеет собственной базы данных, а лишь отражает информацию из реестров.

"В Украине 9,5 миллионов водительских удостоверений, 6,5 миллионов из которых отображаются в Дии. В сети появилась информация о данных 26 миллионов водительских удостоверений", – говорят в Минцифры.

Глава министерства Михаил Федоров добавил, что предварительный анализ информации, которую распространяет бот, показывает, что ресурс использует старые базы данных, которые уже давно доступны в даркнете. В частности, это база данных "Приватбанка", а также других частных (негосударственных) баз данных.

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Также в Министерстве добавили, что СБУ уже проводит следственные действия относительно деятельности этого бота и доступных в нем персональных данных.

Что такое Дия? Это сервис Министерства цифровой трансформации, который должен объединить государственные услуги и документы в электронной форме. В феврале заработало приложение Дия, а в апреле стала доступна и веб-версия сервиса. Сейчас в приложении доступны ID-карта и загранпаспорт украинцев, а также водительское удостоверение, студенческий и военный билет и другие важные документы.



Это масштабный проект правительства в рамках идеи "государство в смартфоне". Уже до конца 2020 года планируют оцифровать до 50 распространенных государственных услуг. А вот полностью оцифровать все государственные услуги планируют в течение 3 лет.

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