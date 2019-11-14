По-богатому: россияне создали элитные чехлы для AirPods Pro из золота и кожи питона

Российская компания Caviar, которая хорошо известна созданием очень дорого оформления для флагманских смартфонов, теперь решила взяться и за наушники. Озолотила компания новое поколение беспроводных наушников AirPods Pro.

Как пишет издание ixbt.com, самая дорогая модель коллекции имеет название Caviar AirPods Pro Gold Edition. Корпус кейса и наушников сделали из золота 750 пробы.

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И на большой спрос производитель не рассчитывает — выпустят всего одну модель. Такая роскошь обойдется владельцу в 4 320 000 рублей (67 700 долларов или 1,7 миллиона гривен).

AirPods Pro в коже питона

Кроме того, Caviar предлагает несколько версий AirPods Pro в различных цветах: черном, розовом и зеленом. Футляр отделан натуральной кожей питона или аллигатора соответствующего цвета.

Такие модели стоят до 99 тысяч рублей (полторы тысячи долларов или 38 тысяч гривен).

Есть несколько вариантов цвета

Для сравнения, оригинальная модель AirPods Pro, которую предлагают на сайте Apple, составляет 250 долларов (это 6 100 гривен или 16 тысяч рублей).

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