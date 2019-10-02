По мотивам игры S.T.A.L.K.E.R. снимают фильм

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По мотивам игры S.T.A.L.K.E.R. снимают фильм
По мотивам игры S.T.A.L.K.E.R. снимают фильм / Фото из открытых источников

Совсем недавно автор постапокалиптических романов "Метро" Дмитрий Глуховский сообщил, что по мотивам игры Metro 2033 снимут фильм. Оказывается, под прицел режиссеров попал не только этот боевик: Максим Самойлов анонсировал полнометражную ленту по мотивам игры S.T.A.L.K.E.R.

Что известно о фильме? Стоит отметить, что анонс был незапланированным, а публика, судя по всему, не должна была узнать о производстве картины так скоро.

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1 октября на своей странице в Facebook Максим Самойлов сообщил друзьям о том, что не собирается посещать выставку "ИгроМир" в этом году, так как у него "в это время полный метр по Сталкеру". На эту публичную переписку обратили внимание журналисты издания GameGuru. Сам режиссер Самойлов, кажется, совсем не рад такому повороту событий: в результате ему пришлось анонсировать картину досрочно.

Теперь, видимо, обязан сделать фактически официальное заявление: да, работа над сценарием идет, и, идут пробные съемки, да, ведется подбор актеров... С какой кинокомпанией работаю – пока не скажу. Съемки большого кино – процесс ой какой небыстрый! Так что говорить о дате релиза сейчас совершенно неуместно,
– подчеркнул Самойлов.

К сожалению, это вся информация о фильме. Нет ни даты релиза, ни деталей о кинокомпании, с которой сотрудничает режиссер, ни каких-либо подробностей относительно сценария ленты.

Реакция авторов игры. Авторы игры S.T.A.L.K.E.R. – украинские разработчики из студии GSC Game World – не сообщали о своей причастности к фильму.

Что известно о режиссере фильма?
Максим Самойлов – российский режиссер родом из Украины (Одесса), бывший режиссер трансляций и видеороликов в Virtus.pro (киберспортивная команда) и студии RuHub.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Техно Игры Кино Новости Техно
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