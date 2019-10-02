По мотивам игры S.T.A.L.K.E.R. снимают фильм
Совсем недавно автор постапокалиптических романов "Метро" Дмитрий Глуховский сообщил, что по мотивам игры Metro 2033 снимут фильм. Оказывается, под прицел режиссеров попал не только этот боевик: Максим Самойлов анонсировал полнометражную ленту по мотивам игры S.T.A.L.K.E.R.
Что известно о фильме? Стоит отметить, что анонс был незапланированным, а публика, судя по всему, не должна была узнать о производстве картины так скоро.
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1 октября на своей странице в Facebook Максим Самойлов сообщил друзьям о том, что не собирается посещать выставку "ИгроМир" в этом году, так как у него "в это время полный метр по Сталкеру". На эту публичную переписку обратили внимание журналисты издания GameGuru. Сам режиссер Самойлов, кажется, совсем не рад такому повороту событий: в результате ему пришлось анонсировать картину досрочно.
Теперь, видимо, обязан сделать фактически официальное заявление: да, работа над сценарием идет, и, идут пробные съемки, да, ведется подбор актеров... С какой кинокомпанией работаю – пока не скажу. Съемки большого кино – процесс ой какой небыстрый! Так что говорить о дате релиза сейчас совершенно неуместно,
– подчеркнул Самойлов.
К сожалению, это вся информация о фильме. Нет ни даты релиза, ни деталей о кинокомпании, с которой сотрудничает режиссер, ни каких-либо подробностей относительно сценария ленты.
Реакция авторов игры. Авторы игры S.T.A.L.K.E.R. – украинские разработчики из студии GSC Game World – не сообщали о своей причастности к фильму.
Что известно о режиссере фильма?
Максим Самойлов – российский режиссер родом из Украины (Одесса), бывший режиссер трансляций и видеороликов в Virtus.pro (киберспортивная команда) и студии RuHub.
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