Корпорация Microsoft совместно с соцсетью LinkedIn разработали амбициозный план, который должен помочь 25 миллионам людей найти работу. Идея заключается в том, чтобы помочь людям освоить новые цифровые навыки.

Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе Microsoft в Украине.

Важно В Windows 10 обнаружили две опасные уязвимости

Детали инициативы

Как пояснили в Microsoft, такое решение – это реакция на глобальный экономический кризис, который вызвала пандемия COVID-19.

В компании считают, что расширенный доступ к цифровым навыкам помогут ускорить восстановление экономики. А людям, потерявшим работу, это поможет найти новую.

Для этого Microsoft и LinkedIn разработали конкретные шаги. И объединяет все подразделения компании, в том числе новые ресурсы от LinkedIn, GitHub и Microsoft.

Шаги

Данные и аналитики. Использование данных для понимания важных навыков и рабочих мест, которые могут привести к хорошим карьерным возможностям.

Интересно Убийца электронки: Slack запустила функцию для улучшения бизнес-коммуникации

Бесплатные учебные ресурсы. Доступ к бесплатному обучению до конца 2020 года и бесплатному контенту от Microsoft, LinkedIn и GitHub.

Объединение навыков и возможностей. Предоставление доступа к признанным в отрасли сертификаций до конца года и бесплатного доступа к эффективным инструментам.

Все эти ресурсы можно найти онлайн по ссылке. Сервисы доступны на 4 языках: английском, французском, немецком и испанском.